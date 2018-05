De Laurentiis | Sarri e le sue scelte? Ad aprile avevamo già finito il carburante

Napoli - con Sarri probabile addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...

Sarri via da Napoli? De Laurentiis ha in mente questo grande nome come sostituto : Mancano ancora sei giornate prima del termine di una stagione che ha visto il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del mister Maurizio Sarri comportarsi da assoluta protagonista per gran parte del campionato. Peccato che in questa ultima parte, la Juventus sia riuscita a passare nuovamente avanti e che i partenopei adesso debbano fare una vera e propria impresa per arrivare allo scudetto. Mentre le attenzioni sono rivolte appunto al campionato, in ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Se pagano la clausola non posso fare nulla' : Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c'è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse ...

De Laurentiis : “Var? Agnelli ha ragione”/ “Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...” : De Laurentiis: “Var? Agnelli ha ragione. Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...”. Le ultime notizie sulle dichiarazioni del presidente del club partenopeo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Poteri forti contro la Var. A Sarri ho già proposto il rinnovo' : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

Napoli - De Laurentiis : 'Proposto il rinnovo a Sarri - quando vuole firmiamo. Ma ora pensi al campionato' : Un fiume in piena Aurelio De Laurentiis. Tanti gli argomenti trattati dal presidente del Napoli, presente a Roma per l'evento di presentazione della 'Race for the cure'. Intervenuto ai microfoni dei ...

De Laurentiis : 'Sarri può rescindere'. E si allea con Agnelli contro Collina : Queste le parole del numero uno del club campano a margine della presentazione dello sport firmato da Francesca Archibugi per la 'Race for the cure 2018': ' Il signor Collina mi ha buttato fuori anni ...

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Mai annunciato l'addio di Sarri» : Napoli - Il Napoli pubblica un'importante notizia su Twitter. "Edoardo De Laurentiis - si legge sul social dei partenopei - smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non ...

De Laurentiis - mi auguro cammino con Sarri prosegua : ”Sarri da poco milita nella Serie A ed il Napoli lo ha stimolato a mettersi in gioco sempre di più e mi auguro che lo si possa fare ancora insieme. Con Sarri c’è un contratto che lo lega a noi per lungo tempo. C’è una clausola rescissoria: certo che se qualcuno affrontasse questo problema legalmente è ineccepibile e dovremmo farci da parte”. Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine ...

Napoli : slitta l'incontro tra Sarri e De Laurentiis : Quell'accordo tanto sperato, dunque, non c'è stato ancora secondo la Gazzetta dello Sport . Il presidente vorrebbe togliere dal contratto la clausola di 8 milioni che permetterebbe all'allenatore di ...

Napoli - De Laurentiis in città : possibile incontro con Sarri : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è arrivato ieri sera a Napoli Aurelio De Laurentiis . Per motivi di lavoro, quello cinematografico, ma potrebbe essere anche la giornata di un incontro con Maurizio Sarri . A Castel Volturno, ...

Il rinnovo di Sarri a un bivio : previsto incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri e il rinnovo: questo è il momento giusto. La sosta di campionato è iniziata piuttosto bene per il Comandante del Napoli, che ha ritirato il premio Maestrelli e ricevuto l’ennesima consacrazione nazionale. “Dobbiamo cercare di vincere ogni partita senza pensarci – ha detto Sarri – non dobbiamo pensare allo scudetto ma a dare […] L'articolo Il rinnovo di Sarri a un bivio: previsto incontro con De ...