Davvero nel prossimo bilancio UE ci sono tagli per l' Italia?

“L’hanno rapito” - la disperazione di Elena Barolo. Durante un servizio fotografico l’ex velina lo perde di vista e succede l’impensabile. La corsa in strada tra le lacrime : ma quello capita dopo qualche ora è Davvero incredibile. “Un episodio che resterà nella storia…” : Insieme a Giorgia Palmas, dal 2003 al 2004, è stata la velina bionda di Striscia la notizia, poi la bella attrice di Centrovetrine. Di chi Parliamo? Ma di Elena Barolo naturalmente, torinese classe 1982, bella da morire. La Barolo, chi la conosce bene lo sa, non ha tante debolezze, una però la caratterizza: l’amore quasi patologico per il suo piccolo cane Whisky. Perché si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e ...

“Lei è la mia nuova fidanzata”. Bellissima e impegnata - Lapo ritrova l’amore. Il Rampollo di casa Agnelli (dopo una rovinosa storia con la bella Cristina) ha deciso di riprovarci. Sarà Davvero “quella giusta” per Mr. Elkann? : Ha tanti interessi Lapo Elkann, alcuni peggiori di altri, ma pur sempre degli interessi, come tutti noi. Cambiare partner è uno di questi e non necessariamente uno dei peggiori: se si pensa a Lapo in effetti è difficile immaginarlo con a fianco sempre la stessa donna (provateci se ci riuscite). Ora, gossip dell’ultimo minuto, il giovane Agnelli ha una nuova fidanzata (anche se ci sembra dannatamente eroica come definizione). Si chiama ...

“Ci sono donne e donnette…”. Amici - è bagarre social. Nel mirino sempre lei - Heather Parisi. Dopo la Ventura - un altro vip scende in campo contro la cantante e non le risparmia accuse pesanti. Un odio Davvero sorprendente : Sembra davvero non accennare a placarsi la lite che ha preso piede nel corso delle ultime ore in quel di Amici e che è andata via via allargandosi coinvolgendo sempre più vip, dando così il là all’ennesimo siparietto social del quale, con l’Isola dei Famosi da poco agli archivi e uno scoppiettante Grande Fratello appena iniziato, sentivano veramente il bisogno. Tutto è successo, come probabilmente molti di voi già sapranno, a ...

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha Davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop bomba. Si prevede una puntata scoppiettante - Barbara D’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli Davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...

Aida Nizar - chi è Davvero nella vita! : Aida Nizar, chi è la vulcanica spagnola del Grande Fratello 2018? Scopriamo il passato di questa donna logorroica e impertinente! Non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello, ma già la presenza di Aida Nizar preannuncia un’edizione bollente e fuori dagli schemi. Legata a doppio filo con Mediaset per un contenzioso legale con Telecinco, la concorrente spagnola ha un passato non indifferente alle spalle. ...

Silvio e Casellati spezzano l'idillio Niente intesa di governo Lega-M5s E ora Di Maio è Davvero nel caos : Sembrava fatta, o quasi. L'accordo centrodestra-M5s pareva nell'aria e la brezza tiepida di una calda giornata primaverile recava con sé zefiri di un idillio in boccio. Ma mentre calavano le prime ombre della sera, l'idillio da commediola romantica si era trasformato in uno showdown da western. E la fata cattiva, la "Malefica" della situazione che porta con sé il dono nefasto, è sempre lui, Silvio Berlusconi, coadiuvato ufficiosamente dal ...

“La prostituta…”. Antonella Mosetti choc. La showgirl posta una foto sul web e nessuno crede ai propri occhi. Lo ha fatto Davvero? Sì. Ma poi l’immagine è sparita dai social. Lo scambio di messaggi lascia a bocca aperta : Seguite Antonella Mosetti su Instagram? Beh, allora sapete già tutto. O no? Beh, allora vi raccontiamo noi cosa è successo. La Mosetti, che è diventata famosa grazie al programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai (che ha fatto la fortuna anche di Laura Freddi, Miriana Trevisan, Ambra Angiolini, Romina Mondello e tante altre), è un personaggio televisivo che ha fatto molto discutere. Specie quando è entrata con la figlia nella casa del Grande ...

“Bianca Atzei è una… La odio”. E Mediaset censura l’insulto choc nel fuorionda. È successo Davvero : Isola dei Famosi - ancora cattiverie sulla naufraga finalista. E - ovvio - ancora grane per Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi sì, ma questa 13esima edizione verrà ricordata più come l’Isola delle polemiche, del canna-gate e pure dei fuorionda. Non sono mancati in più di due mesi, anche grazie a Striscia la Notizia, che non da quando è iniziato il reality di Alessia Marcuzzi ci è andata giù pesante, tirando fuori ogni sera un dettaglio, un sospetto, una testimonianza e chi più ne ha più ne metta. Anche di fuorionda ne abbiamo ...

“Ti squaglio nell’acido” : minacce choc alla professoressa in aula - sotto gli occhi dei compagni divertiti. Un caso tutto italiano Davvero agghiacciante. Per lo studente è finita così (scontate le polemiche) : Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. “Te squaglio ...

“Cosa è successo Davvero”. Isola dei Famosi : tutta la verità sull’omicidio nell’hotel di Stefano De Martino e dello staff del reality show : Un agguato in piena regola. Un albergo, degli spari, un boss del narcotraffico, ucciso a colpi a bordo piscina. Quanto avvenuto in Honduras, nel piccolo paesino che ospita la produzione italiana de L’Isola dei Famosi, ha sconvolto il pubblico italiano che segue le avventure dei naufraghi di Cayo Cochinos. Il settimanale Spy, in edicola venerdì 6 aprile, ha rivelato come la Pasqua di Stefano De Martino e compagni sia stata segnata ...

Amaurys Perez / Allarme all'Isola dei Famosi 2018 : il naufrago ancora assente nel daytime - rientrerà Davvero? : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018, rendendo necessari dei controlli medici. La sua assenza nella spiaggia si fa sentire: rientrerà come promesso?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 08:24:00 GMT)

Xylella - oltre 3mila piante infette nella zona di contenimento. Davvero una buona notizia? : (foto: Getty Images) L’avanzata di Xylella fastidiosa in Puglia è lenta, ma costante. Le ultime notizie che provengono dall’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia dipingono una situazione che non può lasciare indifferenti, al di là di ogni inopportuno allarmismo. Come sappiamo da tempo, all’altezza del Brindisino è stata individuata una fascia chiamata di contenimento (i 20 chilometri più a nord della zona infetta) nella quale il ...

“Mi fanno vomitare”. Isola dei famosi - duro attacco di Alessia Mancini. La bella concorrente si lascia sfuggire un commento durissimo. Con chi ce l’aveva? Beh - gli equilibri stanno Davvero cambiando nel reality : All’Isola dei famosi 2018 sembra che gli equilibri stiano cambiando. Dopo l‘allontanamento forzato di Franco Terlizzi (solo temporaneo? Forse potrebbe rientrare) per motivi di salute, a Playa Dos sono rimasti otto naufraghi. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta dall’Isola che non c’è ha sconvolto, come c’era da attendersi, i meccanismi del gruppo e a farne le spese è soprattutto Alessia Mancini, che da sempre ...