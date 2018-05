Da Windows CE a Windows 10 Mobile | le ragioni della sconfitta nella guerra tra i

Giocare A PUBG Mobile Su PC Windows Con Emulatore : Come Giocare a PUBG Mobile sul tuo computer per vincere più facilmente. Usa PUBG Mobile su PC Windows grazie a questo Emulatore. Giocare a PUBG Mobile con mouse e tastiera PUBG Mobile Su PC Windows con mouse e tastiera Oggi voglio condividere un interessante articolo dedicato a tutti gli appassionati di PUBG Mobile e PUBG. Di seguito vedremo infatti […]

Windows 10 installa applicazioni da solo : Dopo l'ultimo aggiornamento Windows 10 installa automaticamente delle applicazioni a tua insaputa occupando spazio sul disco fisso e rallentando il computer come bloccare l'installazione di applicazioni in automatico su Windows 10.

Microsoft : stop ad 'April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero Video : #Windows 10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante. April Update 2018 è stato annunciato come un update che sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casa Microsoft. April ...

L’app Eni Station + abbandona gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile : L’applicazione Eni Station +, rilasciata sul Microsoft Store appena due anni fa, è stata quest’oggi messa fuori supporto e, di conseguenza, non risulta più funzionante. Sebbene non sia stato pubblicato un comunicato ufficiale, è evidente che questa sia stata dismessa in modo definitivo sia per gli utenti Windows Phone 8.1 che per quelli Windows 10 Mobile; sul sito web di Eni non appare più infatti il logo del Microsoft Store bensì ...

Microsoft To-Do : implementato il Fluent Design nella UWP di Windows 10 : La UWP ufficiale di Microsoft To-Do, uno dei migliori servizi di promemoria e creazioni liste, ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento dedicato a tutti gli utenti Windows 10 numerato 1.30.11204.0. Novità Microsoft ha deciso di introdurre il supporto al Fluent Design System aggiungendo nuovi effetti reveal, anche se i cambiamenti più importanti potranno essere visti soltanto con i prossimi aggiornamenti. L’interfaccia utente ...

Autodesk SketchBook diventa completamente gratuito su Windows 10 : Autodesk SketchBook è, per chi non lo conoscesse, uno dei software più professionali quanto apprezzati nel settore del disegno digitale praticato sui tablet e 2-in-1 mediante le penne touch. La compagnia ha annunciato nella giornata di ieri un’importantissima novità per la sua applicazione passando da essere a pagamento (circa 3 euro di acquisiti in-app per usufruire di tutte le funzioni) ad essere completamente gratuita. Ciò significa che ...

Come scaricare o aggiornare a Windows 10 April 2018 Update : Il 30 Aprile è stato rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Windows 10 April 2018 Update, o meglio conosciuto Come Windows 10 Spring Creators Update. Si tratta del primo grande aggiornamento del 2018 e porta con sé la versione 1803. Per installare questo nuovo Update si può procedere in due modi, a seconda della situazione in cui ci troviamo. In questo caso non sarà necessario effettuare un’installazione pulita di Windows, in ...

Registrare l’Audio su PC Windows da qualsiasi fonte : Registrare l’Audio su PC Windows da qualsiasi fonte 1AV Sound Recorder è una applicazione compatta con il solo scopo di catturare e Registrare l’audio da qualsiasi dispositivo audio installato sul sistema direttamente in file MP3 con la qualità e le specifiche secondo le esigenze degli utenti. Changelog 2017-3-23 1.0.0.90 Splash Screen. 2017-3-17 1.0.0.80 Ability to […]

Su alcuni computer il nuovo aggiornamento di Windows 10 si blocca usando Chrome : Dopo avere installato l’ultimo aggiornamento di Windows 10 (“April Update”), diversi utenti hanno segnalato di avere problemi con Chrome, il browser di Google, che in alcuni casi comporta il blocco del sistema operativo. Altri utenti dicono di avere problemi simili The post Su alcuni computer il nuovo aggiornamento di Windows 10 si blocca usando Chrome appeared first on Il Post.

Windows 10 errore 0x80070002 e 0x80070020 durante aggiornamento : L'ultimo aggiornamento di Windows 10 rilasciato da qualche giorno sta facendo parlare molto di se in quanto molti utenti stanno postando molti messaggi riferiti agli errori che Windows 10 restituisce durante l'aggiornamento dell'update 1803 April 2018 Update.

Windows 10 - Con L' Aggiornamento April 2018 Update Sono State Rimosse Alcune Funzioni - Ecco Come Evitare Brutte Sorp - Aggiornamento - : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...

Come installare Windows 10 : Ci sono tanti motivi per i quali dovreste aver bisogno di installare Windows 10, anche semplicemente dopo una formattazione. Oppure magari avete comprato da poco un PC senza sistema operativo per risparmiare o lo avete assemblato con le vostre mani – o forse con la nostra guida su Come assemblare un PC – ma ora vi ritrovate a dover fare i conti con una macchina che vi permette solamente di entrare nel BIOS. Tranquilli, in questa ...

Trivago lancia la sua PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 04/05/2018] La PWA di Trivago si è aggiornata ieri sera alla versione 1.4.0.0 e adesso funziona a tutti gli effetti non mostrando più una pagina bianca ma il vero e proprio sito web. Molto probabilmente la società ha deciso di aspettare April Update per attivare la sua Progressive Web App. Articolo originale, Un’altra PWA sviluppata da una multinazionale importante è stata appena rilasciata sul Microsoft ...

Come scaricare Windows 10 gratis in italiano : scaricare una copia originale di Windows 10 è molto utile nel momento in cui volessimo ripristinare il nostro computer. Microsoft permette di scaricare Windows 10 gratis in italiano grazie a uno strumento chiamato MediaCreationTool. Questo pratico strumento ci consente di scaricare l’ISO di Windows 10 in assoluta tranquillità grazie a una procedura guidata. Inoltre ci consente anche di creare una chiavetta USB bootabile per installare ...