Crozza è Montezemolo | “Porto avanti il ‘Me in Italy’ | ovvero la mia capacità di

(Di sabato 5 maggio 2018) Un esilarantenella corso di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – racconta la nuova sfida da neo presidente dei Sigaro Toscano: “Io a Cernobbio raccontavo che ho mandato in fumo un sacco di aziende devo essere stato frainteso…comunque va bene dai… farò il Presidente dei sigari. Mi sacrifico pur di portareil “Me in Italy”,quella cosa che faccio da 30 anni: riciclarmi in tutte le aziende come simbolo del Paese. Streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo: “Portoil ‘Me in Italy’,la miadi riciclarmi in tutte le aziende” proviene da Il Fatto Quotidiano.