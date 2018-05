Crozza è Mauro Corona | consigli per bere bene e non confondere il cane con la serratura

ilfattoquotidiano

: VIDEO - I consigli di Crozza-Mauro Corona ai giovani: 'Siate unici, personalizzate con i vostri odori i vestiti' - LaPresse_news : VIDEO - I consigli di Crozza-Mauro Corona ai giovani: 'Siate unici, personalizzate con i vostri odori i vestiti' - LabambaAlessio : #sbandati certo che Crozza è diventato proprio bravo a fare Mauro Corona - granati_mauro : RT @ElioLannutti: Crozza e le elezioni in Molise: “Il Pd si è estinto come l’avvoltoio capovaccaio in Puglia. Chiamiamo il Wwf” https://t.c… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Lo scrittoretorna sul palco di Fratelli di, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e lancia un messaggio ai giovani: “Non vi fate omologare dai brand, dalle mode. Coltivate la vostra unicità, personalizzateli con i vostri odori i vestiti… non con le firme! La stratificazione delle secrezioni, mese dopo mese, anno dopo anno, rende il vostro jeans unico al mondo!” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolopere nonilcon ladi casa proviene da Il Fatto Quotidiano.