Crotone | Zenga spegne gli entusiasmi

Chievo-Crotone vale una stagione : tutta la carica di Walter Zenga : Chievo-Crotone, si avvicina sempre di più la gara di campionato che vale un pezzo di salvezza, grande attesa per una partita fondamentale. Ecco le parole di Zenga in conferenza stampa: “E’ stata una settimana normalissima in cui ci siamo allenati nel solito modo, prestando la consueta attenzione a tutti i particolari, con la stessa concentrazione. Sappiamo che è una partita che ci può dare una grande soddisfazione, ma anche aprire scenari ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...

DIRETTA/ Crotone Sassuolo - risultato finale 4-1 - streaming video e tv : Zenga scatto per la salvezza : DIRETTA Crotone Sassuolo, info streaming video e tv: partita cruciale per gli squali, mentre i neroverdi dovrebbero aver archiviato la salvezza.

Crotone-Sassuolo 4-1 : doppiette di Trotta e Simy - Zenga vicino alla salvezza : Travolgente. Quattro sberle al Sassuolo e il Crotone può viaggiare spedito sul trenino della salvezza salendo a quota 34 in classifica, sempre più lontano dalla zona a rischio: un bel regalo di ...

Serie A Crotone - Zenga : «Intensi e furbi contro il Sassuolo» : Crotone - "C'è da fare la prestazione a tutti i costi, perchè quando fai la prestazione le cose vengono da sè, va tutto per il meglio. Affrontiamo una squadra, il Sassuolo, che viene da otto risultati ...

Crotone - Zenga chiede massima attenzione : ANSA, - Crotone, 28 APR - "C'è da fare la prestazione a tutti i costi". Walter Zenga, nel giorno del suo 58/o compleanno, non si fa distrarre dalla festa a sorpresa organizzata nella sala stampa e, ...

Crotone - Zenga compie 58 anni : 'Non ho nemmeno un capello bianco' : S'è voluto fare gli auguri a modo suo, Walter Zenga, per il 58° compleanno. "Buon compleanno a me! Sono talmente tanto giovane che non ho neanche un capello bianco in testa" ha postato su Instagram l'...

Crotone : Zenga - crediamo nella salvezza : UDINE, 22 APR - "Devo fare i complimenti ai giocatori perché anche nei momenti più difficili non hanno mai calato la concentrazione, mai smesso di credere che il lavoro porta risultati. La squadra non ...

Serie A - Zenga : «Felice per Crotone. Gol Faraoni? Ci vuole follia...» : UDINE - Il Crotone vince lo scontro salvezza contro l'Udinese e si avvicina alla salvezza. Walter Zenga è soddisfatto: "Sono felice per i ragazzi, devo ringraziarli - spiega l'allenatore a Sky Sport - Hanno fatto una partita sopra le righe. Non era facile vincere a Udine anche se loro venivano da 10 sconfitte consecutive. E il fatto che sono stati in partita nonostante il gol di svantaggio ...

Crotone - Zenga : "Per salvarci? Ci vuole la giusta dose di follia" : "Tre punti pesanti perché i giocatori hanno fatto una prestazione notevole, dando continuità a quanto fatto mercoledì. Non mollare mai porta risultati". Così Walter Zenga, allenatore del Crotone, ...

Crotone - Zenga : “metteremo in difficoltà l’Udinese” : “Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l’Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone”. E’ un Walter Zenga spavaldo quello che parla di come i calabresi si stia approcciando alla trasferta della Dacia Arena. “Il bello del calcio – dice Zenga – è che se hai una bella prestazione devi accantonarla e pensare alla gara successiva. La decisione dei calciatori di venire in ritiro dopo tutta la ...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

Serie A Crotone - Zenga : «Impossibile non soffrire contro la Juventus» : Crotone - "Era comunque impensabile non soffrire la qualità dei bianconeri. E' una squadra organizzata benissimo. Noi dobbiamo giocare in questo modo, visto che la giocheremo fino alla fine con questa ...