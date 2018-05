Crisi | serve una rivoluzione per superarla e attuare la Costituzione

Mattarella preoccupato dalla Crisi Ma pronto a dare altro tempo se serve : Il presidente della Repubblica potrebbe allungare il mandato esplorativo se il presidente Fico glielo chiederà. Tra le drammatizzazione della Lega e le fratture nel Pd, i segnali non sono incoraggianti. Ma il Colle non si rassegna

Per affrontare la Crisi siriana serve un maggiore protagonismo europeo : È difficile sfuggire alla sensazione percepita dall'opinione pubblica europea secondo cui attorno al conflitto siriano, che dura ormai da più di sette anni, l'Europa appare divisa e debole. È una sensazione che provo anche io, pur vivendo da vicino le istituzioni.La tragica situazione siriana dovrebbe spingere l'Unione europea a assumere un protagonismo che esprima a alta voce una posizione univoca condivisa da tutti i suoi ...

Crisi agricola Vittoria : serve fare squadra : Sulla grande difficoltà in cui versa il comparto agricolo interviene il capogruppo di Riavvia Vittoria per sedare le polemiche e fare gruppo

Visco : "Banche - Crisi superata - ma ora serve stabilità e fiducia" - Corriere della Sera - : Secondo il governatore della Banca d'Italia 'grazie al salvataggio pubblico degli istituti più deboli e al miglioramento dell'economia, le banche italiane avrebbero superato la fase più difficile ...

L'auspicio di Visco : "Serve stabilità per risolvere del tutto la Crisi bancaria" : "C'è bisogno di stabilità e fiducia innanzitutto" per risolvere le ultime debolezze delle banche italiane. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis a Tor Vergata secondo cui "interventi generalizzati, concitati e prociclici non sono d'aiuto" e occorre correggere "gli eccessi di rigidità" dei meccanismi europei di gestione delle crisi bancarie.Il governatore è così ...

Crisi Siria - Berlusconi : 'Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue' : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione". E' uno dei passaggi della lettera di Silvio Berlusconi sulla Siria al Corriere della Sera ...

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Crisi Siria - Berlusconi : “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” : Crisi Siria, Berlusconi: “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” “Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione”. E’ uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere “un valido […]

Crisi Siria - Berlusconi : 'Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue' : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione". E' uno dei passaggi della lettera di Silvio Berlusconi sulla Siria al Corriere della Sera ...

Crisi siriana - la mossa di Berlusconi : serve governo autorevole per mediazione : In una lettera al Corriere della Sera ricorda che quindici anni fa il uo geverno mise attorno a un tavolo i leadre del mondo a Pratica di Mare

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Crisi Siria - Berlusconi : “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” : Crisi Siria, Berlusconi: “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” “Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione”. E’ uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere “un valido […]

Lagarde : 'Serve un fondo antiCrisi per l'Eurozona' : Il Fmi ritiene che per affrontare eventuali crisi, sarebbe opportuno 'un fondo centralizzato di bilancio nell'Eurozona', che dovrebbe essere supplementare e non sostitutivo, della capacità di bilancio ...

Lagarde - serve fondo antiCrisi Eurozona : Se un'autorità centrale di bilancio è "politicamente difficile" la politica monetaria ha fatto troppo nel difficile compito di risollevare le sorti dell'Eurozona durante la crisi finanziaria. Lagarde ...