CRISI DI GOVERNO Bernabè | il tecnico amico di Carrai Renzi e Casaleggio sr

Ex Ad di Volkswagen incriminato per frode per il Dieselgate - CRISI Catalogna - L'ultimo tentativo di Mattarella per formare un governo - ... : © Agenzia Nova " Riproduzione riservata Francia-Germania, i ministri dell'economia puntano a una 'posizione franco-tedesca comune' 04 mag 11:02 , Agenzia Nova, Il ministro francese dell'Economia, ...

CRISI DI GOVERNO/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo - che manca - : mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze politiche, miraggio di Nuove elezioni: ecco perché siamo in un vicolo cieco.

CRISI DI GOVERNO/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo (che manca) : Mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze che dovrebbero sostenere il GOVERNO in parlamento, miraggio del voto: ecco perché siamo in un vicolo cieco. LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:01:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisanSCENARIO/ Legge elettorale, premier e GOVERNO: le condizioni del Colle

In CRISI liason Salvini-Di Maio. Scontro su governo e poltrone : Roma, 2 mag. , askanews, Sembrano lontani i tempi delle effusioni politiche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Complice anche il pessimo risultato nelle elezioni in Friuli Venezia Giulia, il capo ...

Ancora niente governo : al limite della CRISI istituzionale : Come in un drammatico gioco dell'oca, in cui si torna sempre al punto di partenza. Anzi, con meno chances rispetto all'inizio, perché questi sessanta giorni di crisi hanno già consumato tutte le opzioni e bruciato, in un clima dissolutorio di pre-ordalia elettorale, gli auspicati sussulti di "responsabilità" che il tempo avrebbe dovuto portare "nell'interesse generale".Così al Quirinale ci si appresta a registrare ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : CRISI GOVERNO May - dimissioni ministro Interni Amber Rudd per caos migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gran Bretagna, si dimette ministro Interni Amber Rudd per scandalo quote migranti. Governo May in crisi.

La soluzione di Berlusconi alla CRISI : “Un governo di minoranza del centrodestra” : Il Cavaliere torna a rilanciare la possibilità di un monocolore del centrodestra, anche di minoranza, per uscire dalla crisi politica.Continua a leggere

Gentiloni : "Italia fuori dalla CRISI grazie al nostro governo" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def "a politiche invariate che non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo e che fotografa la situazione tendenziale dalla quale emerge quadro positivo", ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Che poi ha aggiunto: "È indispensabile inoltre che i buoni risultati economici si traducano in buoni risultati sociali. Oggi con questo Def fotografiamo ...

Casellati - mandato esplorativo fallito. CRISI nel centrodestra - si affaccia l'ipotesi di governo Di Maio-Salvini : Si è concluso con un nulla di fatto il mandato esplorativo di Elisabetta Casellati. Ora i giochi tornano nelle mani di Mattarella. Il Capo dello Stato ha fatto sapere che si concederà due giorni per ...

Notizie del giorno : CRISI siriana e trattative governo : Notizie del giorno. In arrivo nuove sanzioni alla Russia. L’annuncio è arrivato dall’ambasciatrice Onu Nikki Halley. Nella giornata in cui tutti i leader si sono recati a Vinitaly, senza però incrociarsi, non si è registrato nessun passo avanti nelle trattative di governo. Notizie del giorno. crisi siriana News. All’attacco militare gli Usa faranno seguire probabilmente nuove sanzioni verso Mosca. L’annuncio è arrivato dall’ambasciatrice Onu ...

Governo - la CRISI siriana acuisce distanze politiche : Alle posizioni troppo filo Putin di Salvini e Meloni si contrappongono quelle filo atlantista di Berlusconi e Di Maio - Neanche la crisi siriana sembra sbloccare la situazione di stallo per la ...

CRISI Siria - Berlusconi : 'Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue' : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione". E' uno dei passaggi della lettera di Silvio Berlusconi sulla Siria al Corriere della Sera ...

CRISI Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

CRISI Siria - Berlusconi : “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” : Crisi Siria, Berlusconi: “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” “Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione”. E’ uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere “un valido […]