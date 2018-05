Crisi addio | disoccupati Usa ai minimi da diciotto anni

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Perugia e Civitanova più forti - Modena e Trento presenti. Zaytsev e Juantorena al top - opposti da urlo - Vettori Crisi e addio Ngapeth : Perugia e Civitanova hanno vinto come da pronostico la gara1 delle semifinali Scudetto di Volley maschile ma hanno sofferto più del previsto: gli incontri che hanno aperto le due serie si sono rivelati scoppiettanti ed emozionanti, regalando due serate davvero da laccarsi i baffi per i tanti appassionanti. Trento e Modena si sono dimostrate degne contendenti delle due grandi favorite della vigilia, hanno tenuto testa alle annunciate corazzate e ...

L’addio a April in Grey’s Anatomy 14 tra Crisi di fede e il ritorno di Teddy - svelata la trama dell’episodio 14×17 : Non è dato sapere se la sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy 14 sia ancora da decidere o già ben chiara nella mente degli sceneggiatori. Di sicuro uscirà di scena al termine della stagione in corso, visto che il contratto dell'interprete Sarah Drew non è stato rinnovato, mettendo fine ad una collaborazione durata quasi un decennio. L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso ...