Crimi (M5S) : «Proposta di Salvini in ritardo - ma valutiamo» : « Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Niente intesa M5S-Lega - tra accuse e re Crimi nazioni. Casellati torna da Mattarella : Di Maio: non tratto con Forza Italia, solo appoggio esterno. Casellati torna al Quirinale per trovare una soluzione

Accuse e re Crimi nazioni. Niente intesa M5S-Lega ma la trattativa va avanti : Accolta da sorrisetti, come se il Presidente della Repubblica l’avesse chiamata soltanto per impreziosire l’attesa del governo, Elisabetta Casellati sta scatenando fuochi d’artificio. La sua esplorazione ha dato l’illusione ottica, a un certo punto della giornata, che l’accordo tra Cinque stelle e centrodestra fosse a portata di mano, anzi cosa pra...

Crimi : M5s conferma veto su Berlusconi e Di Maio premier : Roma, 18 apr. , askanews, 'Un incarico a Fico? Sta al presidente Mattarella scegliere, ma Fico o Casellati sono incarichi di tipo istituzionale, certamente non di tipo politico. Secondo me la scelta ...

Vito Crimi (M5s) eletto Presidente della commissione speciale del Senato : Crimi è stato eletto con 19 voti favorevoli. Oltre ai nove sì dei componenti dei Cinque Stelle, tutto il centrodestra aveva mandato di votare Crimi . Forza Italia e Lega hanno rispettivamente cinque componenti in commissione e Fratelli d'Italia due. Mancherebbero all'appello due voti del centrodestra ma, secondo quanto viene riferito, ci sono state alcune schede nulle

ROCCO CASALINO M5S - FALSO MASTER NEL CURRICULUM?/ Vito Crimi lo difende : "Era un semplice corso negli Usa" : ROCCO CASALINO M5s, FALSO MASTER nel CURRICULUM? Sul profilo Linkedin (e non solo) spunta un MASTER in economia negli Usa. Lui nega di averlo mai inserito personalmente e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:42:00 GMT)

Casalino - Crimi (M5s) : “Rocco non ha mai scritto di avere un master - era un semplice corso negli Usa” : “Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun master, bensì la semplice partecipazione ad un corso in Business Administration negli Usa”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi spiega così la vicenda del master ...