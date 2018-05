Crimi | M5s | l' offerta di Salvini è in ritardo Ma valutiamo

Governo di sei mesi Lega-M5s? Crimi : “Proposta di Salvini? L’offerta è arrivata troppo in ritardo - ma è da valutare” : Ieri la chiusura netta alla mossa di Salvini. Oggi qualcosa di molto simile, anche se qualcuno potrebbe comunque intravedere uno spiraglio. Il riferimento è alle parole del senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi , che intervistato da Maria Latella su Sky Tg24 non ha chiuso totalmente alla proposta del leader del Carroccio, che ha messo sul tavolo un esecutivo M5s-Lega di sei mesi . “La risposta a Salvini è da valutare ma la sua offerta ...

