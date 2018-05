Cremona | il sindaco mantiene la promessa e mangia una nutria

ilgiornale

: RT @leggoit: #Cremona , il sindaco mangia le nutrie a pranzo - risafra76 : RT @leggoit: #Cremona , il sindaco mangia le nutrie a pranzo - GiornaleVicenza : Sindaco in provincia di #Cremona: pranzo a base di nutria - Paguro_Bernardo : . #Cremona: il Sindaco mantiene la promessa e si mangia una nutria arrosto. Ha dovuto farlo perché cruda gli rimane sullo stomaco -

(Di sabato 5 maggio 2018) Troppe nutrie?mole. La proposta choc è stata lanciata qualche giorno fa da Michel Marchi,di Gerre de' Caprioli (in provincia di). Che ha deciso di dare il buon esempio e mantenere lafatta.Così oggi il primo cittadino ha riunito fotografi e telecamere a casa di una coppia specializzata nella preparazione di piatti a base die si è fatto fotografare mentre pranzava - senza nessuna esitazione - con il roditore (guarda le foto).gallery 1522794Come racconta Tgcom24, il piatto è stato preparato lasciando la carne dia marinare per una notte con limone, chiodi di garofano, rosmaino, pepe e salvia. Poi è stata fatta stufare per un'ora e mezza nella birra.Nessuno scherzo, quindi: ilMarchi è stato anzi il primo ad assaggiare e gustare la pietanza.Le nutrie - specie autoctona americana e pranticamente senza predatori naturali in Europa - ...