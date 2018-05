Crac Ferrovie Sud Est | la bella vita dell’ex amministratore ora disoccupato | ai

Crac Ferrovie Sud-Est - dirigente Bnl inibito per un anno : è indagato per bancarotta. Nelle carte spuntano le pressioni su Atac : Il Tribunale Fallimentare di Bari scioglierà oggi la riserva sull’ammissione di Bnl al voto per il salvataggio di Ferrovie Sud Est, la società di trasporto affossata da un Crac da oltre 230 milioni di euro e per la quale è stata avviata la procedura di concordato preventivo il 16 gennaio 2017. E intanto nell’inchiesta della Procura di Bari finiscono anche i funzionari della banca, che è il principale creditore di Fse nella procedura di ...