Costa Crociere svela Costa Smeralda E più belle navi attuali e future Video E storie

Crociere - l'Adsp : "Nessuno stallo - Costa al lavoro nei prossimi giorni" : La Spezia - "L'esito della gara "ponte", che ha visto vincere la Costa Crociere, ha certamente destabilizzato alcuni operatori locali, e posto la città di fronte alle conseguenze mediatiche di un ...

Discover non ci sta e impugna l'affidamento dei servizi a Costa crociere : La Spezia - "Il ricorso sul bando di gara ponte non presenta alcun mistero o personalismo. È un atto volto a tutelare la posizione della ricorrente nella procedura di gara nella quale Discover è ...

Costa Crociere : rafforza presenza in Liguria - a Genova Costa Fortuna : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Costa Crociere rafforza la sua presenza in Liguria annunciando tre importanti novità per il 2019, che riguardano i principali porti della regione. Nel corso del prossimo anno Costa Fortuna farà scalo regolarmente a Genova, mentre la nuova ammiraglia Costa Smeralda offrirà un itinerario che comprende sia Savona che La Spezia. Le Crociere di entrambe le navi saranno messe in vendita già nelle prossime settimane. ...

Costa Crociere : rafforza presenza in Liguria - a Genova Costa Fortuna (2) : (AdnKronos) – Per la nave si tratterà di un vero e proprio ‘ritorno a casa”, dal momento che è stata costruita da Fincantieri a Sestri Ponente e inaugurata a Genova il 22 novembre 2003. A partire da novembre 2019, la nuova ammiraglia Costa Smeralda (180.000 tonnellate di stazza lorda e 6.600 ospiti totali), attualmente in costruzione nel cantiere Meyer di Turku (Finlandia), arriverà a Savona e La Spezia ogni settimana per ...

Crociere - Costa ordina una terza nave 'di nuova generazione' : Nel corso dei prossimi anni, il gruppo Costa, che fa parte di Carnival Corporation, la più grande compagnia crocieristica al mondo, investirà oltre 6 miliardi di euro per la crescita della flotta : a ...