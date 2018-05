Cosa è cambiato 20 anni dopo la tragedia di Sarno

Legge Basaglia - 40 anni dopo la chiusura dei manicomi/ Psichiatria e cura del disagio mentale : Cosa è cambiato : 40 anni fa il Parlamento approvava la cosiddetta Legge Basaglia, che portò alla fine dell'internamento obbligatorio per chi soffre di disturbi mentali. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome : Google Assistant, come dice l'azienda, ha oltre 1 milione di funzionalità. La lista è sempre stata disponibile nella sezione "Cosa puoi fare?", che ora però cambia nome! L'articolo La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome proviene da TuttoAndroid.

Facebook rinnova la politica sulla privacy - Cosa è cambiato? : Facebook ha rinnovato le politiche sulla privacy, quelle che probabilmente non hai ami letto quando ti sei iscritto/a al social network con oltre due miliardi di utenti mensili. Le privacy policy contengono le informazioni riguardo i dati che il social blu raccoglie dai propri utenti. Come parte della nuova politica, rilasciata il 19 aprile, la compagnia sta anche precisando in modo più preciso come raccoglie e usa quelle informazioni su di ...

“Angelo - ma Cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15 - l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile” - gli scrive qualcuno su Facebook : “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo ...

Quaranta anni dalla Legge Basaglia - Cosa è cambiato per psichiatri e luoghi di cura : Avviso agli internauti: ciò che segue è destinato ad addetti ai lavori del microcosmo “psy” prevalentemente campani, a curiosi inguaribili, a vittime della coazione a conoscere e a qualche fascinato dalle dinamiche socio-politico-sanitarie del nostro Paese. Tutti gli altri, prima di annoiarsi, è bene che si rivolgano ad altre rubriche (tra Di Maio-Salvini e Ferragni-Fedez c’è l’imbarazzo della scelta sui blog de ilfattoquotidiano.it, e altrove). ...

Incarichi dirigenziali al MEF - Cosa è cambiato dopo 10 anni : Correva l’anno 1998 quando il Ministero delle Finanze, Direzione Generale degli Affari Generali e Del Personale ritenne di dover richiamare l’attenzione in ordine ai criteri e modalità da seguire per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca di Incarichi dirigenziali. Tale l’oggetto della Circolare 3 febbraio 1998-Prot.68095/1 diretta a tutte le strutture ministeriali nonché agli Organi paralleli al Ministero ...

Juve-Real - Cosa è cambiato : sui 180' non sarà un altra Cardiff : LA FORZA DEL REAL - Come migliori la squadra più forte del mondo? E' quasi impossibile. Quindi o si prende un fenomeno , Neymar, Lewandowski, Kane, Icardi alcuni dei prossimi candidati, o si resta ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : Cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Miley Cryrus e Liam Hemsworth pronti per il matrimonio : ecco Cosa è cambiato rispetto al passato : No, Miley Cyrus e Liam Hemsworth non sono ancora sposati nonostante sono anni che si fanno congetture sul loro matrimonio, comprese quelle che vogliono che si siano detti già sì. In realtà sembra che solo adesso i Liley siano davvero pronti per convolare a nozze: ma cosa c’è di diverso rispetto a prima? Te lo raccontiamo nel video! [arc id=”b2d92740-3b0b-48d3-8592-022077fdceb6″] L’ultima apparizione pubblica di Liam ...

“Eccoli insieme!”. Henger-Monte - adesso… Dopo il ‘canna-gate’ non si sono più visti insieme. Francesco ha sempre evitato un confronto diretto con Eva - ma i beniformati lo sanno : “QualCosa è cambiato” : La notizia aveva fatto drizzare le orecchie: Eva Henger e Francesco Monte si vedranno. Il tutto doveva avvenire sul palco del Maurizio Costanzo Show, ma poi l’incontro non c’è stato. Ora pare che le cose stiano prendendo una piega differente e a darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della prima puntata, che ...

Alimenti per celiaci gratis : le novità del decreto - ecco Cosa è cambiato : Gratuità per gli Alimenti senza glutine per celiaci. Lo Stato continuerà l’assistenza economica dei cittadini italiani celiaci. Il nuovo decreto però ha abbassato il tetto massimo per l'acquisto dei prodotti ‘gluten free’ e di conseguenza la spesa dei celiaci sarà meno ricca e invece più leggeri i costi da sostenere da parte dello Stato. Alimenti per i celiaci: cosa è cambiato Le persone affette da questo particolare disturbo alimentare potranno ...

Il M5S è già arrivato a quota 34% La Lega al 18 - ha raggiunto il Pd Cosa è cambiato rispetto al 4 marzo : Crescono ulteriormente il M5S e la Lega, ovvero i vincitori del 4 marzo. Affaritaliani.it pubblica in esclusiva il primo sondaggio dopo il voto, realizzato dall'Istituto Piepoli. I dati sono relativi alla Camera dei Deputati Segui su affaritaliani.it

NoiPA - Cosa è cambiato nell’accesso al portale? : Il portale NoiPA è stato aggiornato per garantire agli utenti maggiore sicurezza informatica e affidabilità. I cambiamento non sono molti, ma una fase dell’accesso all’area riservata ha subito una modifica. Accedendovi, il form visualizzato non è più quello di prima. cosa cambia? NoiPA, cosa cambia dopo l’aggiornamento del portale Nel nuovo form dell’area di accesso […] L'articolo NoiPA, cosa è cambiato ...