Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici su Lega e M5s : Cresce la Lega, non in modo travolgente ma quanto basta perché un centrodestra unito possa guardare con serenità alle eventuali elezioni dopo l’estate. L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera ci regala un quadro sostanzialmente simile a quello emerso dalle urne il 4 marzo, ma con qualche leggero spostamento che potrebbe fare la differenza. Sintetizza Nando Pagnoncellli: “la Lega che passa dal 19,5% ...

Loro 2 - Berlusconi umiliato dalle ragazzine Bunga Bunga : Cosa gli dicono : Esci dall'anteprima stampa di Loro 2 , la seconda parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi , con una tristezza infinita. Per l'atmosfera da fine Impero Romano, per il finto divertimento ...

Intesa Pd-M5s - Cosa dicono i numeri : Un solo voto di scarto al Senato e appena 17 alla Camera. I freddi numeri dicono che non basta la volontà politica (ammesso che ci sia) per far funzionare la strana alleanza tra Pd e 5 Stelle. Nelle due...

Silvio Berlusconi - il crudele retroscena : Cosa dicono del Cav i big di Forza Italia - è rivolta : I big di Forza Italia si ribellano a Silvio Berlusconi. Non è solo una questione di linea politica, ma pure di strategia comunicativa. E il retroscena del Messaggero riporta giudizi spietati sul Cav: "Il presidente non ne azzecca più una, e ci porta a sbattere". La scelta più contestata è quella di scendere in Molise: "Temevano che un'eventuale sentenza negativa sulla trattativa Stato-Mafia lo potesse mandare su tutte le furie (il che è ...

Il Pd cerca di restare compatto davanti alle avances M5s. Cosa dicono i dem? : Luigi Di Maio rivolge un appello al Pd con il risultato di spaccare i dem. Ma il segretario reggente, Maurizio Martina, non raccoglie il ramoscello d'ulivo e chiarisce: "La nostra linea non cambia". Parole nette che arrivano dopo il riconoscimento del leader dem di una "autocritica" da parte del capo politico pentastellato, che però non è sufficiente, in quanto "restano delle ambiguità". Di ...

Augusto Minzolini : 'Dicono che ha perso Berlusconi - ma guardate bene a...'. Cosa sa l'ex senatore : 'Dicono che perso Silvio Berlusconi , ma...'. Augusto Minzolini , ex senatore di Forza Italia, va controcorrente e dà la sua lettura di quanto accaduto in questo fine settimana. Secondo Minzo la ...

“Quanti soldi danno agli attori”. Forum - tutto svelato. Non solo il compenso - anche i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. Parola ai protagonisti : “Ecco come funziona e Cosa ci dicono di fare” : Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per ...

Cosa ci dicono le elezioni italiane sul populismo in Europa : La traiettoria politica del paese è tuttavia motivo di preoccupazione , soprattutto per quanto riguarda la spinta a un aumento della spesa fiscale da parte dei partiti di destra, sempre più potenti. ...

Governo sì - governo no. Cosa dicono - e cosa vorrebbero dire - Di Maio - Salvini e Franceschini : Sono trascorsi dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo. Non c'è una maggioranza parlamentare chiara in grado di formare un governo. In compenso da dieci giorni gli esponenti di tutti i partiti ...

Previsioni meteo - Burian 2 e neve in pianura? Cosa dicono gli esperti : Sarà una settimana instabile. Giovedì nuova perturbazione. Poi irruzione di aria fredda. Gli esperti: quota neve in calo. Ma Ilmeteo.it: fiocchi anche in pianura Previsioni meteo, nubifragi all'...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è qualCosa che tutti dovrebbero sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

Ready Player One - che Cosa dicono le prime recensioni dagli Usa : Manca quasi due settimane all’uscita in Italia di Ready Player One, il nuovo film fantascientifico e citazionista di Steven Spielberg, che farà il suo debutto nelle nostre sale proprio il 28 marzo. Ma qualche fortunato ha potuto già vedere la pellicola tratta dal romanzo di Ernest Cline, la cui anteprima mondiale si è svolta al SXSW, il festival dell’intrattenimento in corso in questi giorni a Austin in Texas. Nonostante alcuni ...

Cosa dicono le leggi italiane sui bitcoin : Come in molti altri paesi del mondo ci sono ancora un bel po' di incertezze, sia per le tassazioni che per le regolamentazioni: ma qualche passo è stato fatto The post Cosa dicono le leggi italiane sui bitcoin appeared first on Il Post.

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono Cosa è successo alle sue bambine succede qualCosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...