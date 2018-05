Corteo anti Macron a Parigi | incendiato un furgone di giornalisti

Duemila agenti a Corteo anti-Macron. Manifestanti attaccano furgone Radio France : Attimi di paura a piazza della Bastiglia, luogo di arrivo a Parigi della manifestazione anti-Macron, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso d'assalto un furgone di Radio France,...

Milano - sabato 5 maggio Corteo anti-Eni/ Anarchici e black bloc da tutta Europa : il precedente di Expo : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: black bloc, no global e Anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:52:00 GMT)

San Nicola a Bari - Corteo con danze acquatiche e le frasi di don Tonino Bello : show con 500 figuranti : In tutto 500 figuranti, sei quadri in movimento e due spettacoli. Ci saranno ginnasti e ballerini in bodypainting, danzatrici aeree e ballerini di capoeira. Tre sfere in cartapesta porteranno le ...

Parigi - scontri durante Corteo per 1 maggio/ Militanti anarchici e estrema sinistra : incendiato un McDonald's : Parigi, scontri durante il corteo per 1 maggio: incendiato un McDonald's, distrutte decine di vetrine e fumogeni lanciati sui giornalisti, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:24:00 GMT)

Savona - fiaccolata del 25 aprile in P.zza Martiri - Antifascisti celebrano in P.zza delle Nazioni. Caprioglio : "Un Corteo che divide" - FOTO ... : ... le associazioni presenti e le istituzioni civili e militari - la Resistenza è patrimonio di tutti i savonesi, mi è piaciuto il duplice passaggio che ha affondato le radici nel passato nel mondo ...

Migranti : quattro italiani fermati dalla gendarmeria per il Corteo antifascista a Briançon : quattro italiani, tre uomini e una donna, sono stati fermati dalla gendarmeria francese a Briançon. La loro identità non è stata diffusa, perché almeno per ora gli inquirenti non hanno formalizzato alcun arresto. Sono giovani legati al centro sociale Askatasuna e alle componenti anarchiche torinesi. Quelle che domenica, insieme ad esponenti del mov...

Scontri al confine francese tra polizia e Corteo antifascista - : La manifestazione è stata organizzata dai No Tav insieme al movimento Briser les frontieres per protestare contro la presenza di militanti di estrema destra a Nevache, vicino al Colle della Scala. ...

Migranti : militanti di destra lasciano confine Francia - tensioni al Corteo antifascista : Frizione tra manifestanti 'antifascisti' italo-francesi e Gendarmerie. Nel pomeriggio il gruppo Generation Identitaire ha smobilitato il presidio - Momenti di forte tensione al confine con la Francia, ...