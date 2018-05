Corruzione | la Regione introduce un codice anti-mazzette per i medici

roma.corriere

: RT @in_sanitas: Corruzione e malasanità in Sicilia, potenziata la convezione tra Regione e Agenas - - VinoCalcagno : RT @in_sanitas: Corruzione e malasanità in Sicilia, potenziata la convezione tra Regione e Agenas - - in_sanitas : Corruzione e malasanità in Sicilia, potenziata la convezione tra Regione e Agenas - -

(Di sabato 5 maggio 2018) Arrivare a non avere mai più una Lady Asl o casi di camici bianchi che favoriscono l'una o l'altra casa farmaceutica, e non solo. Questo è l'intento della memoria di giunta, che recepisce per la prima ...