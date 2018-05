: Trovati cadaveri di donna e bimbo in mare. Le indagini - AnxurTime : Trovati cadaveri di donna e bimbo in mare. Le indagini - rep_roma : Terracina, trovati due corpi in mare abbracciati: sono donna e bambina [news aggiornata alle 14:39] - TelevideoRai101 : Corpi in mare,donna indossava giubbotto -

Sono di unae di una bambina piccola i dueaffiorati dalstamane a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia costiera i cadaveri si trovavano vicini e laaveva undi salvataggio. Entrambe di carnagione mulatta,forse straniere, forse di origine sudamericana. Isono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. Al momento tutte le ipotesi sono aperte ma per i soccorritori il fatto non dovrebbe essere legato al fenomeno migratorio.(Di sabato 5 maggio 2018)