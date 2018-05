Corpi in mare a Terracina | sono compagna e figlia imprenditore

Terracina - recuperati in mare i Corpi di una donna e una bambina abbracciate. «Erano in mare da cinque giorni» : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone (Caserta), Pierluigi Iacobucci, i due cadaveri trovati abbracciati oggi nelle acque di...

Identificati i Corpi trovati in mare : 16.52 Sono della compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone (Caserta) Pierluigi Iacobucci, i due cadaveri trovati nelle acque di Terracina. Lo confermano i carabinieri. L'uomo, la compagna e la figlia scomparvero lo scorso 2 maggio, dopo essere usciti in mare con una moto d'acqua. Il corpo di Iacobucci fu trovato senza vita, il giorno dopo nelle acque di Baia Domizia (Caserta).

Corpi in mare - incidente moto d'acqua? : 16.38 Rimane il mistero sul ritrovamento dei due Corpi in mare, probabilmente mamma, 30enne e figlia di due anni, al largo di Terracina. Il fatto che non ci sia stata una denuncia di scomparsa farebbe pensare alla pista dell'immigrazione. Altra ipotesi è che si tratterebbe di una donna cubana e di sua figlia: entrambe sarebbero uscite in mare giorni fa con una moto d'acqua alla cui guida si trovava il compagno di lei, trovato morto lo stesso ...

Corpi in mare - donna indossava giubbotto : 14.38 Sono di una donna e di una bambina piccola i due Corpi affiorati dal mare stamane a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia costiera i cadaveri si trovavano vicini e la donna aveva un giubbotto di salvataggio. Entrambe di carnagione mulatta,forse straniere, forse di origine sudamericana. I Corpi sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. Al momento tutte le ipotesi sono aperte ma per i ...