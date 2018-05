Con Hero Open Source Developer Sony premia gli sviluppatori regalando i propri smartphone

Heroes of the Storm : ecco il fumetto "L'ascesa del Signore dei Corvi" e i Contenuti del Nexus Oscuro : Sarà un anno davvero speciale per Heroes of the Storm, perché l'universo del videogame si espanderà come mai prima d'ora. Si comincia proprio con il nuovo fumetto "L'ascesa del Signore dei Corvi", ma prima di leggerlo vi consigliamo di dare un'occhiata al video in cui Alan Dabiri, game director di Heroes, e Kevin Johnson, creative content lead, raccontano che strada prenderà il gioco. I due discutono sulla natura del Nexus, presentano i Signori ...

Roma - Parioli : morto in casa Con scritta 'mi vendicherò' su corpo : Giallo nel quartiere Romano dei Parioli: un giovane di 22 anni è stato trovato morto in casa con una inquietante scritta in rossetto sul corpo: "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò". E' successo ...

La chitarra per i maccheroni : origine - storia e ricette in regalo Con il Centro di lunedì / VIDEO : ... è forse il testo più completo dedicato a questa affascinante macchina da cucina, legata alla tradizione culinaria abruzzese, alla sua iconografia e alla storia dell'economia pastorale di cui il ...

Frode Con il vino - zucchero per alterarlo/ Anche due aziende salentine coinvolte : sequestri per 12 milioni : zucchero per alterare il vino: maxi Frode. Tante aziende vinicole coinvolte, tra cui Anche due salentine. Scattano i sequestri per oltre 12 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - Nino Formicola : "Con i soldi vinti pagherò alcuni debiti" : Nino Formicola ha vinto l'edizione di quest'anno dell 'Isola dei Famosi , una vittoria inaspettata che gli ha rimepito il cuore di gioia. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni , il comico ...

Mad Max : Fury Road/ Su Canale 20 il film Con Charlize Theron (oggi - 26 aprile 2018) : Mad Max Fury Road, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Tom Hardy e Charlize Theron, alla regia George Miller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Mostre e Convegni ad Alghero per il XX Raduno dell'Associazione nazionale finanzieri : Mostre, convegni e incontri con la cittadinanza: si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 aprile ad Alghero , Sassari, il XX Raduno dell'ANFI, Associazione nazionale finanzieri d'Italia. Tra i ...

Fire Emblem Heroes : nuovi personaggi in arrivo Con il prossimo aggiornamento : Il titolo di Nintendo dedicato ai dispositivi mobili sta per ottenere qualche nuova aggiunta, riporta Destructoid.Fire Emblem Heroes questa settimana infatti riceverà un aggiornamento con il quale saranno introdotti altri eroi al roster del gioco, il tutto accompagnato da un nuovo capitolo della storia. Possiamo dare anche un'occhiata al trailer per farci un'idea di cosa ci aspetta, possiamo trovarlo riproposto qui di seguito:Nel nuovo capitolo ...

“Shaping the future” ha i suoi vincitori : Favini annuncia i migliori poster del Concorso di comunicazione sociale Posterheroes : Favini, tra i leader globali nelle specialità grafiche innovative per il packaging dei prodotti realizzati dai più importanti gruppi mondiali del settore luxury e fashion, insieme a IED Istituto Europeo di Design e all’associazione PLUG, annuncia il poster vincitore e i 40 selezionati nell’ambito di “posterheroes”, il concorso internazionale che unisce grafica e impegno sociale, giunto quest’anno alla settima edizione. posterheroes è un concorso ...

Charlize Theron : "Ho preso 22 kg. Il cibo preConfezionato mi ha fatto cadere in depressione" : È considerata una delle donne più belle del mondo: Charlize Theron, 42 anni, ha però ammesso di aver avuto non pochi problemi con il suo aspetto fisico durante le riprese del film "Tully", di prossima uscita. Sveglia alle due di notte per mangiare mac and cheese (la tipica pasta al formaggio americana), panini e milkshake per colazione: l'attrice ha preso più di 20 kg per calarsi nella parte di una mamma sovrappeso e ...