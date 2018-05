Comune dell' Aquila | D' Eramo | su progetto Sprar | Forza Italia mette in minoranza Sindaco

abruzzo24ore.tv

: 'Mi sono scervellata per trovare uno dei nostri cento punti in comune con i grillini, ma non c’è. La linea è quella… - pdnetwork : 'Mi sono scervellata per trovare uno dei nostri cento punti in comune con i grillini, ma non c’è. La linea è quella… - simonabonafe : #DiMaio oggi sul @Corriere inserisce fra i punti in comune con il #PD la revisione del Regolamento di Dublino e l’e… - MaxGramel : Il Ministero dell’ Istruzione ha scritto al sindaco di un Comune sulle colline di Genova per chiedergli come intend… -

(Di sabato 5 maggio 2018) L'- “Con un atteggiamento irresponsabile,ha deciso dire in grande imbarazzo ile l’intera maggioranza di centrodestra”. Lo dice il deputatoa Lega, Luigi D’, alla luce’approvazione’ordine del giorno presentato dall’opposizione e appoggiato daper allargare il(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche ai minori non accompagnati. “Presupponendo conche tutti i bambini sono uguali e che in tema di sostegno ai più disagiati non ci sono divergenze di natura politica – dice D’- è inaccettabile che su questo tema la maggioranza si faccia dettare l’agenda dall’opposizione., tra l’altro, ha tradito un preciso impegno concordato in maggioranza, quello di non votare a favore di iniziative’opposizione senza un preliminare accordo collegiale. Tra ...