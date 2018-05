Come una finale Davies all' ala al posto di Odiete 

“Aiuto - brucia tutto”. Orrore in cucina a Catanzaro : in piedi davanti ai fornelli - a preparare il pranzo Come ogni giorno - non si accorge che qualcosa non va. All’improvviso - la terribile scena. Una dinamica agghiacciante : Una tragedia assurda, agghiacciante, una dinamica da film dell’Orrore che ha scioccato un paese intero e gli utenti sui social, increduli di fronte a quanto accaduto nelle scorse ore in un’abitazione del rione Fortuna a Catanzaro, in Calabria. Qui una donna si trovava impegnata ai fornelli di casa come d’abitudine, intenta a prepararsi da mangiare, quando all’improvviso si è verificato un incidente choc. Dal ...

'Bitcoin Come una moneta estera' : il Fisco tassa i guadagni da criptovalute : L'Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni su come dichiarare i redditi da bitcoin e altre monete virtuali. Ma la manovra lascia alcuni interrogativi

Sesso e fantasia : tenere viva una relazione si può - ecco Come : E' bello, è innocuo e ci fa sentire allegri: si tratta di un mondo tutto nostro che non vogliamo venga condiviso con alcuno, tantomeno con il partner . Se anche non abbiamo sognato un tradimento , di ...

“Bitcoin Come una moneta estera” : il Fisco tassa i guadagni da criptovalute : Addio paradisi criptofiscali: anche per i bitcoin è venuto il tempo delle tasse, già dalla prossima dichiarazione dei redditi. A dirlo, dopo il grande “boh!” normativo degli ultimi anni, è stata la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, rispondendo alla domanda posta da un contribuente. Secondo il Fisco da ora in avanti i bitcoin vanno trattati alla stregua di una valuta estera che – come è noto – è ...

Belen chiede scusa a Michelle Hunziker : «Mi vergogno Come una ladra - andrò in terapia» Video : Belen Rodriguez pubblica una stories si Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. "Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso".-- Nei giorni scorsi la showgirl argentina ha avuto un duro scontro con alcuni paparazzi che la inseguivano, urlando: "Sono 15 anni ...

Charlotte compie 3 anni - ma non ci sarà nessuna foto del compleanno della principessina. Tutti increduli e dispiaciuti di non vedere quant’è cresciuta Come ogni anno. Spunta il motivo : “Ecco perché” : Royal family, quanti eventi negli ultimi giorni! Il 23 aprile scorso è nato il terzo figlio di Kate Middleton e William, Louis Arthur Charles e sarà conosciuto come Sua Altezza Reale Principe Louis di Cambridge, come annunciato da Kensington Palace. Il 29, sempre di aprile, i duchi di Cambridge hanno festeggiato il loro settimo anniversario di matrimonio e per l’occasione è stata pubblicata sui canali social ufficiali di Palazzo una ...

Il "sesso" Come una prigione : i 60 italiani che cambiano genere ogni anno : Avere un apparato genitale maschile, ma sentirsi profondamente donna o viceversa. Vive così chi soffre di "disforia di genere" - abbreviato in DIG -, condizione in cui una persona ha una forte identificazione nel...

NSync e Justin Timberlake - una stella sulla Walk of Fame : Come sono diventati : Giorni intensi per essere uno degli ex membri della boy-band anni 90 NSync: durante una comparsata a sorpresa nella trasmissione di Ellen DeGeneres, i cinque baldi (non più tanto) giovani hanno annunciato di aver ricevuto l’onore di vedersi assegnare una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Il giorno successivo, mercoledì 2 maggio, in California, ha avuto luogo la cerimonia formale di consegna dell’astro da marciapiede ...

Plasan Yagu Tank - l’auto blindata che pesa Come una Golf : Quando vi parliamo di veicoli blindati, in genere ci riferiamo a dei mastodontici fuoristrada il cui peso si aggira mediamente sulle 4 tonnellate. Colpa dei numerosi strati aggiuntivi di metalli e materiali vari, utili ad irrobustire carrozzerie e cristalli, ma anche dei grossi motori che è necessario installare su questi affari per fare sì che siano in grado di muoversi con sufficiente agilità. Si tratta di una filosofia costruttiva che non ...

“Gli serviva una lezione”. Erano due bimbi vivaci - Come tanti scappavano da tutte le parti - ma non potevano immaginare tanta cattiveria. Proprio dalla loro madre : una fine orribile : “scappavano sempre dalla macchina, così li ho chiusi dentro per dargli una lezione”. Con queste parole Cynthia Marie Randolph ha giustificato alle autorità la morte dei suoi due figli, un bimbo e una bimba, lasciati soli dentro l’auto chiusa sotto il sole rovente e ritrovati senza vita nel vialetto di casa. Quel giorno le temperature avevano raggiunto i 36°. Consapevole di ciò, Cynthia Marie Randolph, una donna americana di 25 anni, ha ...