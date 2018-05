Colton Haynes e Jeff Leatham si sono lasciati? Dalle foto cancellate al cambio nome | ecco

Arrow 7 : Colton Haynes sarà nel cast della settima stagione! : Arrow 7 NEWS – La settima stagione inizia già a scaldare i motori e ci regala un grande annuncio: Colton Haynes farà parte del cast con il suo personaggio storico di Roy. Dopo aver assistito al suo ritorno in alcuni episodi del capitolo ora in onda, Colton Haynes ritornerà in Arrow 7 come regular. L’attore ha manifestato un forte entusiasmo su Instagram, dove ha subito condiviso la notizia con tutti i fan. Colton Haynes nel cast di ...

Colton Haynes ha perso la mamma : il triste annuncio su Instagram : Colton Haynes ha spiegato via Instagram che purtroppo la mamma Dana ha perso la battaglia contro la malattia che stava combattendo. #tbt with my pretty momma A post shared by Colton Haynes-Leatham (@ColtonlHaynes) on Mar 1, 2018 at 4:24pm PST “Oggi ho perso la mia migliore amica, l’amore della mia vita… mia mamma – ha scritto l’attore, postando una serie di foto con la madre – le parole non possono ...

Colton Haynes : con uno struggente messaggio ha spiegato il difficilissimo momento che sta passando : Colton Haynes ha usato Instagram per informare i suoi fan del momento difficilissimo che purtroppo sta passando. Ti raccontiamo cosa sta succedendo nel video. [arc id=”a81e7c33-5d07-4213-87ea-462ba0e8dd52″] Siamo vicini a Colton Haynes, alla mamma Dana e a tutta la loro famiglia. Ecco il messaggio completo che l’attore ha pubblicato su Instagram: My mom, Dana, always loves to laugh. Even when her liver & kidney ...

