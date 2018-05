Coltello a figlio 4 anni | ' ferisci mamma'

Catania - marito violento dà Coltello in mano al figlio di 4 anni e gli ordina di ferire la madre : arrestato : Ha messo tra le mani un coltello al figlio di 4 anni e gli ha ordinato di ferire la mano. È solo l’ultimo atto di violenza di un uomo di 26 anni nei confronti della moglie. La donna, picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del suo aguzzino che mette la mano in mano al più grande dei loro due figli, di 4 anni, istigandolo a farle del male. L’uomo è stato arrestato da carabinieri in ...