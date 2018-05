COLONY - Josh e Sarah parlano dei Bowman nella stagione 3!

lostinaflashforward

(Di sabato 5 maggio 2018) Continuiamo a parlare della terzadie lo facciamo attraverso le parole dei protagonisti. Pertanto vi proponiamo questa intervista fatta da Collider aHolloway eWayne Callies su quello che accadrà aie come il loro legame si è evoluto. Se volete saperne di più continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI:Holloway parla del viaggio di Will e il cast parla di Vancouver!-Come ritroveremo icome famiglia quando li rivediamo3?: "Apparte che intatti, che è significativo, e felici. Secondo me, uno degli sviluppi più interessanti è stato quello di Bram, che penso che si è integrato di più nel mondo di Will e Katie quando lo rivediamo. Penso che abbia fatto una grande transizione dall'essere un ragazzo che era frustrato con la sua mancanza di partecipazione e poi si è messo dai guai provando a coinvolgersi con la ...