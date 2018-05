Cocaina | bondage e induzione alla prostituzione | in carcere ex personal trainer di “Amici”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) Avrebbe circuito alcune ragazze ventenni e le avrebbe indotte a prostituirsi. E’ nei guai unromano che in passato aveva lavorato anche per la trasmissione televisiva Amici. Sfruttando il suo bell’aspetto, l’uomo avrebbe fatto credere alle giovani clienti che per arrivare ad avere una perfetta forma fisica dovevano prestarsi a un gioco erotico attraverso la pratica del. Poi allo step successivo avrebbe convinto le ragazze a prostituirsi organizzando gli incontri in vari alberghi della capitale. Per la polizia sarebbe stato lo stessoa fissare le tariffe, che andavano dai 130 ai 300 euro, e riscuotere il denaro nel suo ufficio in zona Gianicolense. A far scattare le indagini gli amici dell’ultima vittima che si sono rivolti al commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. Gli investigatori sono intervenuti ...