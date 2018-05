Classifica Giro d’Italia 2018 | Rohan Dennis si prende la maglia rosa per un secondo!

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo! Girone A (oggi) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del Girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:20:00 GMT)

Classifica Giro D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : i numeri di Dumoulin (2^ tappa oggi 5 maggio) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Tom Dumoulin primo leader, oggi sabato 5 maggio siamo ancora in Israele, da Haifa a Tel Aviv (2^ tappa)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:19:00 GMT)

Serie C - novità sulle penalizzazioni : cambia ancora la Classifica del girone C Video : Il calcio italiano continua a far parlare di sé, non soltanto sotto l'aspetto sportivo, ma anche per questioni che non hanno niente a che vedere con il rettangolo verde che settimanalmente appassiona migliaia di spettatori. In questi ultimi giorni sono stati tanti i punti di penalizzazione tolti alle squadre di #Serie C. In un solo giorno, sono stati detratti addirittura 28 punti [Video], così divisi: 10 punti al Matera, 6 all'Akragas ed al ...

Classifica Giro d'Italia 2018/ Maglia rosa e graduatorie : a Tom Dumoulin la crono di Gerusalemme (1^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la Maglia rosa va al belga Tom Dumoulin che si aggiudica la crono di Gerusalemme precedendo Rohan Dennis e Victor Campenaerts (1^ tappa)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:20:00 GMT)

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin in maglia rosa per 2 secondi. Fabio Aru a 50? - benissimo Pozzovivo e Formolo : Si riparte da dove ci si era lasciati: Tom Dumoulin dopo Milano 2017, dove ha conquistato il Trofeo Senza Fine, ricomincia ancora in maglia rosa al Giro d’Italia 2018. L’olandese, con il dorsale numero 1, si aggiudica la prima tappa della Corsa rosa, la cronometro di Gerusalemme, e va a vestire nuovamente il simbolo del primato. Battuti l’australiano Rohan Dennis ed il belga Victor Campenaerts, che hanno chiuso con lo stesso ...

Giro d’Italia 2018 - prima tappa Gerusalemme-Gerusalemme : subito una cronometro individuale importante per la Classifica : Tutto pronto per la grande partenza del Giro d’Italia 2018. Finalmente si comincia, da Israele: prima tappa subito insidiosa in chiave classifica generale. Una cronometro individuale nei pressi di Gerusalemme: frazione tutt’altro che semplice che deve essere affrontata con la massima concentrazione per non perdere troppo spazio. Ovviamente aperta anche la caccia alla prima Maglia Rosa, per gli scalatori l’obiettivo è limitare i ...

