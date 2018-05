City of Brass ora disponibile | vediamo insieme il trailer di lancio

City of Brass : Recensione - Trailer e Gameplay : Quest’oggi vogliamo portarvi in mondo ispirato alle mille e una notte con la nostra Recensione di City of Brass, disponibile a partire da domani su PC, Xbox One e PS4. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord City of Brass Recensione City of Brass può essere paragonato per certi versi ad una souls like in prima persona, dove nei panni di un individuo armato di frusta ...

City of Brass : annunciata la data di lancio del first-person rogue-lite : Uppercut Games ha annunciato da data di lancio di City of Brass, un'avventura di genere first-person rogue-lite realizzata dagli stessi sviluppatori di BioShock.Il gioco, riporta DSOgaming, verrà lanciato il 4 maggio. Ambientato in un setting mitologico e metropolitano, il gioco verte sulla storia di un astuto ladro in cerca di tesori leggendari nascosti tra antiche rovine.Ed Orman, co-fondatore e designer, Uppercut Games, dichiara:Read ...