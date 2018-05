CIR | prima giornata intensa alla Targa Florio

Bossetti usCIRà dal carcere : per la prima volta gli è stato concesso un permesso Video : Per la prima volta #Massimo Bossetti, anche se solo per poche ore, potra' uscire dal carcere. La Corte di assise d'appello di Brescia ha concesso al muratore bergamasco di poter presenziare ai funerali della madre, Ester Arzuffi, deceduta due giorni fa all'ospedale [Video] di Ponte San Pietro a causa di un male incurabile all'eta' di 71 anni. Il funerale della madre dell'uomo, condannato in appello all'ergastolo nel luglio del 2017 per ...

Bossetti usCIRà dal carcere : per la prima volta gli è stato concesso un permesso : Per la prima volta Massimo Bossetti, anche se solo per poche ore, potrà uscire dal carcere. La Corte di assise d'appello di Brescia ha concesso al muratore bergamasco di poter presenziare ai funerali della madre, Ester Arzuffi, deceduta due giorni fa all'ospedale di Ponte San Pietro a causa di un male incurabile all'età di 71 anni. Il funerale della madre dell'uomo, condannato in appello all'ergastolo nel luglio del 2017 per l'omicidio di Yara ...

Carnevale di primavera ad ACIReale con la Festa dei Fiori : Da ieri e fino a domenica 29 aprile ad Acireale si sta svolgendo Il Carnevale di primavera con la terza edizione della Festa dei Fiori.

Catania - la compagna del sindaco Enzo Bianco è massone : “Ma da prima di conoscerlo. Lui mi disse di usCIRne” : Una lettera del 15 febbraio del 2016 riservata ai “fratelli” e alle “sorelle” della “Gran loggia d’Italia trascina nella polemica la compagna del sindaco Enzo Bianco. Il motivo? Quella missiva è firmata da Amanda Succi, esperta di strategie di comunicazione nota nella citta etnea proprio perché è la compagna del primo cittadino del Pd. A raccontare la vicenda è il quotidiano livesicilia.it, al quale la stessa Succi conferma di essere ...

“EUREKA! Roma 2018” : la Primavera è dedicata alla Scienza con CIRca 800 appuntamenti fino al 3 giugno : fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di “EUREKA! Roma 2018”, la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, conterà in tutta la città untotale di circa 800 appuntamenti di divulgazione scientifica fino al 3 giugno, proposti dalle Biblioteche di Roma e dal National […]

Il CIRco del Grande Fratello 2018 ha una sola direttrice : figli di e fidanzati di fatto il botto nella prima puntata : Il Grande Fratello 2018 conquista tutti. Il programma è subito trend topic dopo la prima mezz'ora (e un solo concorrente nella casa) e scoppia nelle ore successive quando Barbara D'Urso, perfetta padrona di casa o direttrice del circo, inizia a sparare fuori i suoi concorrenti tra svampite bionde pronte a posizionarsi sotto i riflettori (Mariana), Ken umano (Angelo) ma anche tanti fidanzati di.. e figli di..., tutti coloro che, almeno una volta, ...

F1 - GP Cina 2018 : Ferrari scatenata in prima fila - riusCIRà a battere la Mercedes? Sebastian Vettel vuole la terza vittoria! : La Ferrari riuscirà a scappare via subito in avvio del GP di Cina e tentare la fuga verso la terza vittoria consecutiva in questo avvio di Mondiale F1? Questa è la domanda che tutti i tifosi della Rossa si stanno rivolgendosi dopo le qualifiche di questa mattina. Le due rosse scatteranno in prima fila come settimana scorsa in Bahrain e puntano alla terza vittoria consecutiva ma dovranno stare attenti alle Mercedes che devono cercare un pronto ...

Consultazioni Bis - la prima volta di Berlusconi da gregario. E al Quirinale fa di tutto per usCIRe dall’ombra di Salvini : Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica cose. Insomma, fa di tutto per rubare la scena al leader leghista (che per l’occasione è stato obbligato ad allacciarsi la giacca, proprio come vuole il credo Berlusconiano in tema di eleganza). La clip che raccoglie il meglio della sua mimica nella breve conferenza stampa al Colle è già un cult. L'articolo Consultazioni Bis, ...

Ritmo CIRcadiano : i gufi muoiono prima in un mondo programmato per le allodole : Gufo o allodola, qual è il tuo cronotipo? Da questo potrebbero dipendere alcune importanti condizioni quali diabete, disturbi neurologici, disturbi psicologici, disturbi gastrointestinali, disturbi respiratori, disagi psichici e persino il rischio di morte prematura. Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Chronobiology International, ha monitorato quasi mezzo milione di adulti inglesi per una media di 6 anni e mezzo. I ricercatori del ...

Roma - Nainggolan : 'Preferisco vincere qui che altrove - prima o poi ci riusCIRemo' : Non era in campo all'andata, ma domani all'Olimpico sarà tra i titolari che tenteranno l'impresa. Radja Nainggolan giura ancora una volta amore eterno alla Roma: 'Fino ad oggi non ho mai vinto niente, ...

“Diletta Leotta - finalmente!”. La prima foto col fidanzato. La bellissima giornalista di Sky ha deciso (dopo molto tempo) di usCIRe allo scoperto e pubblicare il primo scatto social con il suo lui. L’invidia dei tanti fan - però - è palese : Bella da far girar la testa, giovane, sexy e pure brava, Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Sky Sport, esce allo scoperto: per la prima volta presenta a tutti il suo compagno. Non era mai successo che la coppia si mostrasse insieme sui social network. Lei, Diletta, è sì molto popolare, ma anche riservatissima. Su Instagram documenta costantemente le sue giornate, in prevalenza quelle lavorative, ma concentra sempre ...

Formula E Roma - il giro del CIRcuito in anteprima : Roma - Sabato 14 aprile la Capitale ospita per la prima volta una gara di Formula E. Ossia il 7° e-prix stagionale, primo round europeo, con Jean Eric Vergne che si presenta da leader della ...