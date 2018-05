Ceri | domani il ritorno in citta' | diretta su TRG dalle 7 55 | Intanto proseguono le

Terremoto : da domani rimozione delle maCerie dall’area di Campotosto : Al via da domani la rimozione delle macerie nei Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale, colpiti dagli eventi sismici tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017: in attuazione dell’ordinanza della Regione Abruzzo n.3/2018 del 04/04/2018, aprira’ i battenti il deposito temporaneo intercomunale, istituito nel comprensorio di Capitignano, in localita’ Cava di Mozzano, per il trattamento dei materiali. L’impianto ...