C' è il rischio di uno scisma conservatore nella Chiesa?

Il meteo gioca uno scherzetto agli italiani : il mega ponte a rischio su molte Regioni : L'anticiclone europeo Apollo ormai ha i giorni contati. Se riuscirà a proteggere l'Italia per la festa del 25 aprile, non sarà così per l'inizio del ponte del 1°...

Il meteo gioca uno scherzetto agli italiani : il mega ponte a rischio su molte regioni : L'anticiclone europeo Apollo ormai ha i giorni contati. Se riuscirà a proteggere l'Italia per la festa del 25 aprile, non sarà così per l'inizio del ponte del 1°...

Gli SDK pubblicitari mettono a rischio milioni di app - mentre Dardesh nasconde uno spyware : Alcuni SDK pubblicitari trasmettono dati non crittografati degli utenti su protocolli HTTP, rendendoli esposti a possibili intercettazioni e modifiche. Intanto è stata rimossa dal Google Play Store l'app Dardesh, che nasconde una seconda app spyware. L'articolo Gli SDK pubblicitari mettono a rischio milioni di app, mentre Dardesh nasconde uno spyware proviene da TuttoAndroid.

Uno spray alla ketamina potrebbe aiutare - nell'immediato - contro depressione e rischio suicidio : Questo spray nasale ha diminuito, in 68 pazienti, i sintomi della depressione e l'ideazione suicidaria dopo 4 ore e 24 ore dall'inizio del trattamento.

Uno spray alla ketamina potrebbe aiutare - nell’immediato - contro depressione e rischio suicidio : (Foto: Pixabay) Uno spray nasale a base di esketamina, una sostanza parte della ketamina, potrebbe aiutare rapidamente i pazienti con depressione maggiore e a rischio immediato di suicidio. A mostrarlo, uno studio clinico condotto dalla Janssen del New Jersey e San Diego e dalla Yale School of Medicine. La ricerca rivela che la combinazione di questo spray con l’antidepressivo potrebbe portare benefici maggiori, a distanza di 4 e 24 ore, ...

Maria De Filippi parla con Valentina dopo l’infortunio ad Amici 2018 : uno strappo mette a rischio il suo serale : Maria De Filippi parla con Valentina e le comunica una importante decisione. Nel corso del 2° serale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Valentina si è infortunata. Questo potrebbe mettere a rischio il suo percorso al serale di Amici 2018. Alla conduttrice del programma spetta l'arduo compito di comunicarlo alla concorrente della squadra bianca che scoppia in lacrime. Maria De Filippi palra con Valentina in un collegamento ...

Elena Morali/ Tra pettegolezzi e uno scandalo che la mette a rischio espulsione... (L’isola dei famosi 2018) : Elena Morali, continua la sua avventura isolata ora cosa accadrà? Con Rosa Perrotta non mancano i pettegolezzi e c'è anche uno scandalo che la vede protagonista. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Cgia : in 18 milioni a rischio povertà. Al Sud quasi uno su due : MILANO - Con tasse record e una spesa sociale tra le più basse d'Europa, in Italia il rischio povertà o di esclusione sociale ha raggiunto livelli di guardia molto preoccupanti. E' quanto emerge dall'...

Scomparsi in Messico : "Se nessuno va a cercarli andremo noi - a rischio di non tornare" : Lo scorso 6 marzo il ministro degli Esteri Angelino Alfano aveva incontrato alla Farnesina i familiari dei tre italiani Scomparsi in Messico, Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. ...

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

E l'italiano si scopre misero rischio-povertà per uno su 4 : Insomma, la 'ripresina' dell'economia non ha interessato tutti gli individui e chi è rimasto indietro ha visto la propria condizione peggiorare. Basti pensare che tra il 2006 e il 2016, la quota di ...

Bankitalia - cresce la povertà : uno su quattro a rischio. Al 5% dei Paperoni 30% della ricchezza : La crisi continua a tenere sotto scacco molte famiglie italiane e nonostante qualche segnale di schiarita aumentano decisamente i nuclei a rishio povertà. Secondo l' Indagine sui bilanci delle ...

Bankitalia - cresce la povertà : uno su quattro a rischio. Al 5% dei Paperoni 30% della ricchezza : La crisi continua a tenere sotto scacco molte famiglie italiane e nonostante qualche segnale di schiarita aumentano decisamente i nuclei a rishio povertà. Secondo l' Indagine sui bilanci delle ...

“Lo vuoi uccidere?”. Kate Middleton mette a rischio la vita del bebè. La duchessa di Cambridge a un mese dalla nascita del Royal Baby la fa grossa. Un gesto inopportuno e pericoloso che ha fatto infuriare tutti : “Che madre sei…” : Ormai è diventata un’icona di stile mondiale. Kate Middleton un po’ alla volta, senza strafare si è imposta all’opinione pubblica mondiale e ai sudditi della corona inglese che letteralmente la adorano. Si può con grande serenità affermare che la duchessa di Cambridge ha nettamente scalzato Lady Diana che nel bene e nel male divideva, ma la mamma di Baby George invece mette tutti d’accordo. A breve la moglie di ...