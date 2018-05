ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Catanzaro, interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha l’appalto per i lavori in questura h… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Catanzaro, interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha l’appalto per i lavori in questura h… - califanofranco : RT @fattoquotidiano: Catanzaro, interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha l’appalto per i lavori in questura h… - Cascavel47 : Catanzaro, interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha l’appalto per i lavori in questur… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Ladeldeibloccata dall’. Succede a, dove la prefetta Francesca Ferrandino ha preso la decisione dopo tre accessi in tre cantieri della città (Parco Gaslini, Città della Scienza di Taverna e manutenzione al Palazzo Inps). L’è scattata in particolare dopo che in un’inchiesta sono emersi contatti tra la Caruso Costruzioni,di Alessandro Caruso (locale dell’Ance) e i clan di Isola Capo Rizzuto e di Cutro. La notizia è apparsa suinforma.it. L’impresa deldell’Ance (che potrà ricorrere al Tar contro l’interdizione) aveva ricevuto il parere favorevole del ministero delle Infrastrutture per i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia di Locri e ha vinto l’appalto per la ristrutturazione della questura diper un valore di circa un milione e 600mila ...