Catania | violenta la moglie | poi dà coltello al figlio di 4 anni | “Colpiscila”

Violenta la moglie poi dà il coltello al figlio di 4 anni : "Feriscila". Arrestato 26enne a Catania : Picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del marito che mette un coltello in mano al più grande dei loro due figli, di 4 anni, istigandolo a ferire la madre. Sono alcune delle violenze subite dalla moglie di un romeno di 26 anni che è stato Arrestato da carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Catania.I reati ipotizzati dalla Procura ...

Catania - dottoressa violentata : "Le istituzioni mi hanno lasciata sola" : "Non posso esprimere un giudizio sull'entità della condanna, la pena è quella stabilita dalla legge e per qualunque vittima sarebbe sempre poco. Posso solo ribadire che in questa battaglia le ...

Catania : dottoressa violentata - stupratore condannato ad 8 anni : Catania, 30 apr. (Adnkronos) - E’ stato condannato ad 8 anni Alfio Cardillo, il 27enne arrestato il 19 settembre del 2017 dai carabinieri con l'accusa di avere sequestrato e violentato per alcune ore la dottoressa di 52 anni, S.S., mentre era in servizio alla Guardia medica a Trecastagni, nel catane