Catania | picchia la moglie e dice al figlio di 4 anni di ferirla

ilgiornale

: Catania picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato 26enne - #Catania #picchia… - zazoomblog : Catania picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato 26enne - #Catania #picchia… - zazoomnews : Catania picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato 26enne - #Catania #picchia… - VinoCalcagno : RT @breakingnewsit: #topnews Catania, picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato - Tgcom24 -

(Di sabato 5 maggio 2018) A, un romeno di ventiseiè stato arrestato dai carabinieri, per violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.L'uomo maltrattava la, anche lei 26ndola e segregandola in casa. Dopo l'ultima violenza, l'uomo, che aveva costretto laad avere rapporti sessuali con lui, per l'ennesima volta, aveva dato un coltello al loropiù grande, di soli 4, incitandolo a fare del male alla mamma.Numerose le violenze che la donna aveva dovuto subire nel corso degli. Oltre alle botte, che il marito le dava davanti ai figli, e alle violenze sessuali continue, la giovane era anche stata lasciata, per punizione, all'addiaccio, privata di cibo e acqua calda per l'igiene personale. Il marito le impediva di chiedere aiuto, nonostante una frattura del costato, che le aveva procurato trenta giorni di prognosi.Le ...