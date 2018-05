CATANIA | PICCHIA LA MOGLIE E COSTRINGE FIGLIO DI 4 ANNI A FERIRLA CON COLTELLO La

CATANIA - picchia la moglie e dà il coltello al figlio 4 anni per ferirla : arrestato 26enne : picchia ta, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del marito che mette un coltello in mano al più grande dei loro due figli, istigandolo a ferire la madre. Sono alcune delle violenze subite dalla moglie di un romeno di 26 anni che è stato arrestato

Ultras CATANIA arrestati : scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa/ Vennero picchiati e rapinati : Ultras Catania arrestati: scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa che Vennero picchiati e rapinati. Il fatto avvenne lo scorso 29 aprile, in occasione della trasferta di Matera(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:38:00 GMT)