Catania | marito violento dà coltello in mano al figlio di 4 anni e gli ordina di ferire

(Di sabato 5 maggio 2018) Ha messo tra le mani unaldi 4e gli hato dila. È solo l’ultimo atto di violenza di un uomo di 26nei confronti della moglie. La donna, picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del suo aguzzino che mette lainal più grande dei loro due figli, di 4, istigandolo a farle del male. L’uomo è stato arrestato da carabinieri in esecuzione di un’nza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di. I reati ipotizzati dalla Procura distrettuale etnea sono violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Coetanea del coniuge, la donna, hanno ricostruito i militari dell’Arma, è stata per lungo tempo vittima di violenze: botte dinanzi ai figli di 4 e 2, riportando anche una frattura al costato giudicata guaribile in 30 ...