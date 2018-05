Castellitto è Aldo Moro | quando la fiction tv fa Storia

Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore l'8 maggio su Rai1 : il volto dell'accademico e del giurista : ...sul piccolo schermo la storia di un Professore e un giurista di lungo corso che oggi parla i giovani e scuote le loro coscienze spingendoli verso l'innovazione e convincendolo che la classe politica ...

Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore l’8 maggio su Rai1 : il volto dell’accademico e del giurista : Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore: il suo sarà un compito arduo perché non dovrà prestate il volto ad un simbolo politico rapito e poi ucciso ma allo statista, all'accademico che è stato strappato via all'Italia cambiando la storia e, sicuramente, i 20 anni successivi. A 40 anni dalla sua morte, Aldo Moro viene omaggiato di una docu fiction innovativa e di sicuro successo che occuperà il prime time di Rai1 l'8 maggio prossimo. ...

Aldo Moro - il professore : docufiction Rai1 con Sergio Castellitto | Conferenza stampa : Sta per iniziare a Roma nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza la Conferenza stampa di presentazione di Aldo Moro, il professore, la docufiction con Sergio Castellitto in onda in prima serata su Rai1 martedì 8 maggio. Blogo la seguirà in liveblogging. Regia di Francesco Miccichè, Coordinamento editoriale di Giovanni Filippetto, Consulenza storica di Giorgio Balzoni, sceneggiatura firmata da Franco Bernini con la collaborazione di ...

Serata Aldo Moro l'8 maggio su Rai 1 con Zingaretti e Castellitto : Particolarmente intenso l'impegno della Rai per i 40 anni dall'omicidio di Aldo Moro. Già in occasione dell'anniversario della strage di Via Fani, che vide l'omicidio della scorta e il rapimento di Moro, la Rai ha predisposto una serie di appuntamenti speciali; tra questi, ancora in corso la striscia dedicata nel corso di Blob, che si concluderà proprio in occasione dell'anniversario dell'omicidio del presidente della DC.prosegui la ...

