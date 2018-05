Carolyn Smith | gioia su Instagram per la giudice di Ballando | «Niente chemio | quel

Carolyn Smith dopo i controlli in ospedale : “Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo” : Continua a lottare Carolyn Smith. Con il sorriso sulle labbra, l’insegnante di danza e giudice di 'Ballando con le stelle’ combatte senza tregua contro il cancro che è tornato a minare la...

Carolyn Smith ha il cancro/ Senza turbante per dare coraggio a tutte le donne (Ballando con le stelle 2018) : Carolyn Smith si è presentata a Ballando con le stelle 2018 con la testa completamente rasata, per dare forza a tutte le donne che affrontano la sua stessa malattia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:10:00 GMT)

La vita in diretta : Carolyn Smith parla del malore a Ballando : Carolyn Smith ospite a La vita in diretta ricorda il malore a Ballando 13 Durante la puntata di oggi, mercoledì due maggio, del programma di Rai Uno La vita in diretta, la coreografa Carolyn Smith, ai microfoni della conduttrice Francesca Fialdini, ha parlato più approfonditamente del malore che l’aveva colta durante una delle pause della puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle 13, risoltosi nel migliore dei modi grazie ...

Carolyn Smith - BALLANDO CON LE STELLE/ La battaglia contro il tumore : “Io voglio vivere” (La Vita in Diretta) : CAROLYN SMITH, giurata di BALLANDO con le STELLE, a La Vita in Diretta: “Il tumore è tornato, ma lo ucciderò”. Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:30:00 GMT)

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle/ “Il tumore è tornato - ma lo ucciderò” (La Vita in Diretta) : Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle, a La Vita in Diretta: “Il tumore è tornato, ma lo ucciderò”. Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:23:00 GMT)

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith ha avuto un malore durante gli spot : "Paolo Belli mi ha salvata" : In un video su Instagram la giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha rivelato di aver avuto un malore durante la pausa pubblicitaria dei quarti di finale di sabato scorso: "Voglio ringraziare una persona molto particolare, mio big brother, che è Paolo Belli, che in pratica con un piccolo sguardo ieri sera (sabato, ndr) nella trasmissione, lui è corso da me perchè in pratica ha visto che stavo male e he rescued me, ha salvato la ...

Carolyn Smith : malore a Ballando con le stelle/ Video - i ringraziamenti pubblici sotto accusa : Carolyn Smith, malore durante la puntata di Ballando con le stelle: la presidentessa della giuria prosegue, sempre con il sorriso, la sua battaglia contro il cancro, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Carolyn Smith s'è sentita male a Ballando con le Stelle : salvata da Paolo Belli : Carolyn Smith si è sentita male a Ballando con le Stelle: Belli l'ha salvata La malattia non l'ha allontanata da Ballando con le Stelle. Continua a vivere la sua vita normale, Carolyn Smith che si ...

Ballando con le Stelle 2018 - malore per Carolyn Smith : l’intervento di Paolo Belli : E’ la guerriera di Ballando con le Stelle 2018. Sabato sera ha avuto un malore durante la diretta del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma nessuno se ne è accorto. Carolyn Smith lo ha svelato sui social ringraziando Paolo Belli. Se non fosse stato per lui forse la giurata avrebbe dovuto lasciare la sua postazione. Ballando con le Stelle 2018: Carolyn Smith parla del malore Forte come una leonessa, coraggiosa come poche, pronta ...

Carolyn Smith : “Devo ringraziare il mio Big Brother Paolo Belli” : “Devo ringraziare il mio Big Brother Paolo Belli che mi ha salvata in trasmissione. Con un solo sguardo ha capito

Carolyn Smith - malore a Ballando con le Stelle. Salvata da Paolo Belli. «Il tumore non è un tabù» : malore per Carolyn Smith durante la puntata di Ballando con le Stelle del 28 aprile. La presidentessa di giuria del talent condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Rai1 è stata male durante la ...

Carolyn Smith - malore durante la puntata di Ballando con le Stelle/ Video - “Paolo Belli mi ha salvata!” : Carolyn Smith, malore durante la puntata di Ballando con le Stelle: Video. “Paolo Belli mi ha salvata!”, ha raccontato la coreografa e giurata del dance show di Milly Carlucci(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : “Sono stata male durante la puntata - Paolo Belli mi ha salvato” : In un video sul suo profilo Instagram la coreografa Carolyn Smith ha raccontato di non essersi sentita bene durante la puntata di sabato 28 aprile. E ha ringraziato Paolo Belli, definendolo come un “fratello”. “Con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perché il bar era ...

Malore Carolyn Smith a Ballando con le Stelle : come sta ora : Ballando con le Stelle: Carolyn Smith si è sentita poco bene Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera su Rai Uno non c’è stata solo la polemica tra il giurato Guillermo Mariotto e la coppia di ballerini composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Cos’altro è successo? Carolyn Smith ha avuto un Malore. E’ stata lei stessa a raccontare poco fa su instagram di essersi sentita poco bene durante la puntata di ieri sera. E ...