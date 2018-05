Carlo Verdone è il mio maestro di sincerità

Carlo Verdone a #Corrierelive : dal film «Benedetta Follia» - alla Roma e i social | Diretta : L’attore Romano racconta l’uscita dell’ultimo film in dvd, il 9maggio, e promette di parlare di tutto: dalla Roma ai social. Esclusa solo la politica

Il bambino e il poliziotto - Iris/ Carlo Verdone il film della ripartenza (29 aprile 2018) : Il bambino e il poliziotto, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto la regia, Federico Rizzo e Adriana Franceschi. Il dettaglio. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:48:00 GMT)

I DUE CARABINIERI/ Su Iris il film con Carlo Verdone ed Enrico Montesano (oggi - 22 aprile 2018) : I due CARABINIERI, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:21:00 GMT)

SONO PAZZO DI IRIS BLOND - SU IRIS/ Info streaming del film con Carlo Verdone (oggi - 15 aprile 2018) : SONO PAZZO di IRIS BLOND, il film in onda su IRIS oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Claudia Gerini e Andréa Ferréol. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Carlo Verdone al pilota dell'aereo che oscilla per la turbolenza : «E chiamala leggera» : Rientro agitato a Roma per Carlo Verdone che nei giorni scorsi non è stato per nulla tranquillizzato dal pilota dell'aereo in vista di Fiumicino: «E chiamala "leggera"...

Sono pazzo di Iris Blond/ Su Iris il film con Carlo Verdone : premi - cast e curiosità (oggi - 15 aprile 2018) : Sono pazzo di Iris Blond, il film in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Claudia Gerini e Andréa Ferréol. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:07:00 GMT)

Carlo Verdone : 'Chi fa cinema deve saper rischiare' : LECCE 'I film devono azzardare di più e stupire il pubblico. Seguiamo l' esempio dei nuovi autori'. Anche quest' anno dal Festival del cinema Europeo Carlo Verdone parla della crisi del cinema ...