Cannes 2018 | i 12 film che attendiamo di più

Cannes 2018 : il Festival «perdona» Lars von Trier : Ci sembra ancora di vederlo Lars von Trier, le labbra arricciate, lo sguardo severo e la t-shirt nera con su scritto «Persona non grata – Official Selection» che mostra ai fotografi della Berlinale quattro anni fa, in occasione della presentazione della prima parte del suo Ninphomaniac. Una provocazione che il regista danese sferrò contro il Festival di Cannes, colpevole di averlo «bandito» dal concorso a seguito delle sue dichiarazioni ...

Cannes 2018 - anche Terry Gilliam e Lars Von Trier al festival : Prende forma pian piano il programma completo del prossimo festival di Cannes. Dopo l’annuncio dei film in concorso e della giuria, sono state annunciate ieri importanti aggiunte al numero dei film che si potranno vedere durante la manifestazione. In particolare grande attenzione ha richiamato la notizia che Don Quixote, il film su cui Terry Gilliam ha lavorato per quasi vent’anni, sarà presentato in anteprima mondiale il prossimo 19 ...

Cannes 2018 - ci sono anche Von Trier e Gilliam : E' arrivato l'upgrade della line-up del 71mo Festival di Cannes , 8-19 maggio, . Si aggiungono, fuori competizione, The House That Jack Built di Lars von Trier , che fa così ritorno sulla Croisette ...

Cannes 2018 : Kristen Stewart in giuria e altro da sapere sul Festival : La questione Netflix Nei giorni scorsi ha fatto discutere l'esclusione di tutte le pellicole presentate dal colosso dello streaming . Lo stesso Fremaux, però, si è premurato di dare una spiegazione ...

Cannes 2018 - annunciata la giuria del prossimo festival : Data la partenza imminente prevista per il prossimo 8 maggio, in questi giorni si stanno delineando tutti i dettagli del prossimo festival di Cannes. La manifestazione cinematografica, reduce dalle polemiche con Netflix e dall’annuncio dei film in concorso, in queste ore ha ufficializzato quella che sarà la giuria che valuterà le pellicole. Sono stati svelati, dunque, i nomi che affiancheranno la presidente di giuria, Cate Blanchett, in ...

La giuria del festival di Cannes 2018 : Sono stati annunciati i membri della giuria principale del prossimo festival di Cannes, che si terrà dall’8 al 19 maggio. Ci saranno le attrici Kristen Stewart e Léa Seydoux, i registi Denis Villeneuve, Andreï Zviaguintsev e Robert Guédiguian, l’attore cinese Chang The post La giuria del festival di Cannes 2018 appeared first on Il Post.

Cannes 2018 : Ronaldo al festival? - : The Fugue di Agnieszka Smoczynska racconta di una donna che ha perso la memoria, One Day di Zsofia Szilagyi è la cronaca di una ordinaria giornata di una 40enne con marito, lavoro, tre figli. Woman ...

Cannes 2018 - nella guerra con Netflix “perde” anche Orson Welles. No all’ultimo film incompiuto sulla Croisette : Netflix non va a Cannes e ci rimette Orson Welles. Sembra la classica storia travagliata da preproduzione, produzione e distribuzione da film di Welles, ma è la realtà. The Other Side of the Wind, l’ultimo incompiuto film del regista statunitense morto nel 1985, è stato ritirato dal Fuori Concorso di Cannes 2018 dalla società che lo distribuisce, ovvero Netflix. È nota da almeno un anno la guerra tra il festival francese e i film dell’azienda ...

Cannes 2018 - “Loro” film di Sorrentino assente/ “La natura del progetto ci ha fatto esitare” - parla Frémaux : Paolo Sorrentino con il film "Loro" è il grande assente di Cannes 2018. “Ci ha fatto dubitare la natura del progetto”, ha spiegato Therry Frémaux. Le selezioni non sono ancora concluse.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Cannes 2018/ Non solo Garrone e Rohrwacher : Dogman - il mondo conoscerà la storia del 'canaro' della Magliana : Cannes 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Cannes 2018/ Non solo Garrone e Rohrwacher : Valeria Golinor : Valeria Golino in Un Certain Regard con Euphoria : CANNES 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:48:00 GMT)

Festival di Cannes 2018 - ecco i film in concorso. Grande assente? Sorrentino (e anche Netflix resta fuori) : Alice Rohrwacher (Lazzaro felice) e Matteo Garrone (Dogman) in corsa per la Palma d’oro, Valeria Golino (Euphoria) in concorso ad Un Certain Regard. ecco gli italiani finora ufficializzati al 71° Festival di Cannes: una fiaba di “piccola santità senza miracoli” (Rorwacher), il racconto di un uomo che s’illude di riscattarsi (Garrone), la vita di due fratelli così lontani e così vicini (Golino). Fra i portabandiera nazionali largamente previsti ...

Festival di Cannes 2018 - Italia in concorso con Garrone e Rohrwacher : ... a rischio Roma di Alfonso Cuaròn 9 aprile 2018 Nessun commento In tutto 5 film potrebbero essere acquisiti dalla piattaforma streaming Leggi Tutto » 12 aprile 2018

Cannes 2018 - in concorso anche Garrone e Rohrwacher : Dopo le polemiche delle scorse ore sulla mancata partecipazione di Netflix, sono stati annunciati ufficialmente i film in concorso nella prossima edizione del festival di Cannes. Con un live streaming in diretta da Parigi, infatti, sono stati indicati i titoli delle pellicole che faranno parte della selezione ufficiale dell’edizione 2018. Fra questi anche qualche nome italiano: nel concorso ufficiale ci saranno infatti Dogman di Matteo ...