Canale Focus non si vede | ecco che fine ha fatto e quando tornerà in onda

Focus sul Canale 35 dal 17 maggio; Italia 2 si sposta al 120 : Le manovre tanto annunciate per Focus ed Italia 2 sono partite: una serie di spostamenti di canali che porteranno il primo ad entrare nel pacchetto delle reti di Mediaset, mentre il secondo cambierà tasto del telecomando. Ecco tutti gli spostamenti in corso o già avvenuti.Focus sul 35 dal 17 maggio, Italia 2 sul 120 Al momento, il canale Focus non è in onda: le trasmissioni sul canale 56 si sono interrotte il 29 aprile scorso, quando al ...

Roberto Giacobbo passa a Mediaset per il nuovo Canale Focus : “Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale”: così Roberto Giacobbo aveva recentemente dichiarato commentando la notizia del suo addio alla Rai. Il conduttore di Voyager, infatti, ha lasciato l’azienda di Viale Mazzini con la quale però, aveva tenuto a precisare, non ci sono stati screzi e anzi “i rapporti sono cordialissimi”. Ora è il sito Davidemaggio.it a ...

Italia 2 si sposta al Canale 120 : al 35 arriva Focus : Novità in vista nel palinsesto del digitale terrestre: Mediaset Italia 2 cambia collocazione passando al canale 120 per lasciare spazio a Focus Periodo di novità in Mediaset. Dopo il lancio in grande stile del nuovissimo canale 20, Mediaset annuncia alcuni cambiamenti nella programmazione dei canali del digitale terrestre. In particolare Mediaset Italia 2 cambia collocazione traslocando dal canale 35 al 120 per far spazio a Focus. Italia 2 ...

Focus Ascolti : Rai1 e Canale 5 appaiate al 17% - ma in prime time comanda la prima rete Rai : Come sta andando la questa garanzia? Andiamo a scoprirlo con i numeri dello share delle reti televisive italiane per il totale giornata e per il prime time relativi ai mesi di febbraio e marzo. Diciamo pari e patta fra le due reti ammiraglie con Rai1 e con Canale5 che ottengono entrambe il 17% di share. Rai1 in leggero vantaggio con il 17,24% e Canale5 al 17,04%. Il terzo posto se lo aggiudica Rai3 con un ottimo 6,99% di share, mentre ...

Motor Trend sul Canale 56 del DTT dal 29 aprile. Sostituirà Focus : Motor Trend Rombo di Motori con derapata: nella galassia Discovery arriva un nuovo canale. Domenica 29 aprile 2018 il gruppo guidato da Marinella Soldi accenderà Motor Trend al numero 56 del digitale terrestre free. La nuova rete, dedicata al pubblico maschile e femminile appassionato di Motori, prenderà il posto di Focus, che nel frattempo – come è ormai noto – traslocherà sulle frequenze Mediaset. Motor Trend andrà ad arricchire il ...

Motor Trend - dal 29 aprile sul Canale 56 del digitale terrestre (al posto di Focus) : I canali free Discovery accolgono un nuovo arrivato: dal 29 aprile, infatti, debutta Motor Trend, una canale interamente dedicato al mondo dei Motori (saranno contenti i colleghi di AutoBlog e MotoBlog), che occuperà il canale 56 del digitale terrestre, ovvero quello che, ad oggi, è occupato da Focus.Cos'è Motor Trend? Motor Trend, marchio nato da una popolare rivista americana, si propone di diventare la nuova ossessione televisiva degli ...