Canale 5 | l' umiliazione definitiva nella prima serata del 4 maggio

Blastingnews

: Se mettete su canale 5 potete vedere l'umiliazione di un fascista, non c'è di che - xgiads : Se mettete su canale 5 potete vedere l'umiliazione di un fascista, non c'è di che -

(Di sabato 5 maggio 2018)5, l'ammiraglia Mediaset per eccellenza, non se la sta cavando molto bene dal punto di vista degli ascolti. Merito anche della concorrenza di Rai 1 VIDEO, specie nel venerdì sera, giorno in cui va in onda La Corrida di Carlo Conti. Il programma ideato da Corrado è ancora oggi una garanzia di ascolti. La trasmissione è stata, per molti anni, in onda proprio su5 con la conduzione di Corrado, Gerry Scotti e, nell'edizione del 2011, da Flavio Insinna. Dopodiché, Mediaset ha deciso di cedere il format alla Rai che, a partire dal 13 aprile, ha rimesso in onda la storica trasmissione sul primocon la conduzione di Carlo Conti. Un ritorno con il botto, visto da circa 6 milioni di telespettatori ed il 27% di share allapuntata: in to gli ascolti si sono stabilizzati sui 5 milioni ed il 23%.puntata di ieri, venerdì 4, La Corrida su Rai 1 ha ...