Campagna di sensibilizzazione contro le fake news | torniamo a curarci dal medico

ELIO DELLE STORIE TESE / Testimonial della Campagna di sensibilizzazione all'autismo : "Ci sentiamo soli" : ELIO, frontman della band 'ELIO e le STORIE TESE' è il Testimonial della campagna di sensibilizzazione all'autismo. Il racconto della sua esperienza personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:39:00 GMT)

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo : tanti eventi per la Campagna di sensibilizzazione : Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per ...

Per il compleanno di Chester Bennington la moglie lancia la Campagna I Am The Change per la sensibilizzazione della salute mentale : Il 20 marzo avrebbe dovuto celebrarsi il compleanno di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio. Il cantante dei Linkin Park è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa estate: secondo l'autopsia effettuata sul corpo di Chester, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, in seguito a periodi di depressione. A otto mesi dalla scomparsa di Chester Bennington, un'iniziativa importante è stata ...

Denuncialo - Andrea Febo a sostegno della Campagna di sensibilizzazione di SolariaLab contro ogni forma di violenza : Sarà in radio e nei maggiori digital store da domani, venerdì 16 marzo, Denuncialo, il nuovo progetto discografico di Andrea Febo che torna nelle vesti di cantautore dopo aver firmato, tra gli altri, il testo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018 “Non mi avete fatto niente”, interpretata da Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Il progetto, prodotto da Massimo Castracane, con la direzione artistica di Umberto Iervolino, composto da un ...

Eiaculazione precoce : continua la Campagna di Sensibilizzazione con il video #Insiemesenzafretta : Secondo gli ultimi dati resi noti da Ministero della Salute e Società Italiana di Urologia (SIU) i problemi urologici tra gli uomini italiani sono in rapido aumento e diffusione. Nello specifico, sono in 4 milioni a soffrire di Eiaculazione precoce, primato assoluto rispetto, ad esempio, ai 3 milioni alle prese con la prostata ingrossata e la disfunzione erettile, ai 2 milioni colpiti da calcolosi, all’1,2 milioni di uomini affetti da neoplasie ...