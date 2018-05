California supera Gb - 5/a economia mondo : ANSA, - NEW YORK, 5 MAG - La California supera la Gran Bretagna: e' la quinta economia al mondo. Il pil Californiano e' cresciuto nel 2017 di 127 miliardi di dollari, salendo a 2.750 miliardi di dollari. Allo stesso tempo il pil inglese, misurato in dollari, si e' contratto ...

