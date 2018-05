California supera Gb - 5/a economia mondo : ANSA, - NEW YORK, 5 MAG - La California supera la Gran Bretagna: e' la quinta economia al mondo . Il pil California no e' cresciuto nel 2017 di 127 miliardi di dollari, salendo a 2.750 miliardi di dollari. Allo stesso tempo il pil inglese, misurato in dollari, si e' contratto ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California : Juan Martin Del Potro si regala un successo di Grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del ...