Calcio | via Montella | il Siviglia vince con Banega

Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Città di Fermo/P.S. Giorgio/Pedaso" : stamane il via alle finali. Tutti in campo al "B. Recchioni". : Il Torneo Internazionale di Calcio 'Città di Fermo/P.S. Giorgio/Pedaso', riservato ai ragazzi in età riconducibile alla Categoria Esordienti, vivrà oggi il suo atto conclusivo con le finali in ...

Calcio quotato - Juventus - Lazio e Roma viaggiano sugli scudi : Teleborsa, - Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa. In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35% . I bianconeri, dopo la vittoria ...

Calcio quotato - Juventus - Lazio e Roma viaggiano sugli scudi : Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa. In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35% . I bianconeri, dopo la vittoria in rimonta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - via Dybala? Ecco il sostituto che ha in mente la dirigenza : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato con l’obiettivo di raggiungere lo scudetto ma a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, prevista una mezza rivoluzione a partire dall’allenatore fino ad arrivare ai calciatori. Una situazione da chiarire è sicuramente quella dell’attaccante Dybala, l’argentino potrebbe partire al termine del campionato, tanti club interessati, ...

Calcio : prossima Serie B al via 24/8 : ANSA, - MILANO, 24 APR - Il prossimo campionato di Serie B prenderà il via venerdì 24 agosto con l'anticipo della prima giornata, mentre l'ultimo turno andrà in scena sabato 11 maggio. Lo ha ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin via? Deciderà lui» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin? Deciderà lui se vuole andar via» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Calciomercato Inter - la Champions League regala tre colpacci : via Icardi - ecco il super sostituto - così cambia l’11 con 5 nuovi acquisti [FOTO] : Calciomercato Inter – L’Inter continua la corsa alla Champions League, nell’ultimo match importante successo contro il Cagliari, netto 4-0 che non ha lasciato dubbi sull’andamento della partita, adesso la squadra di Spalletti si prepara per la trasferta contro il Chievo, altro match determinante, sarà battaglia fino all’ultima giornata per gli ultimi due posti disponibili per l’accesso in Champions League, ...

Nicchi : “Via il voto agli arbitri? Si rischia una Calciopoli” : Nicchi: “Via il voto agli arbitri? Si rischia una Calciopoli” Nicchi: “Via il voto agli arbitri? Si rischia una Calciopoli” Continua a leggere

Lula rinvia ancora decisione di costituirsi : dopo messa e pranzo ha chiesto di vedere finale di Calcio : ... giacché l'ex presidente 'aveva la possibilità di andare a Curitiba, ma ha scelto di rimanere qui, in un luogo pubblico, e tutti sanno che è qui, il mondo intero sa che è qui. E qui rimarrà'. E così, ...

Lula rinvia ancora decisione di costituirsi : dopo messa e pranzo ha chiesto di vedere finale di Calcio : Sergio Moro, il principale magistrato della megacausa 'Lava Jato' per corruzione politica, aveva dato tempo a Lula fino alle 17 di ieri per consegnarsi nella città di Curitiba. Il caso ha scosso il ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vince con il minimo sforzo in Moldavia - il Portogallo fa sorridere le azzurre : L’Italia lascia il centro tecnico federale di Vadul lui Voda, in Moldavia, con tre punti fondamentali nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, pur non entusiasmando sotto il profilo del gioco e soffrendo più del dovuto in alcune circostanze, hanno centrato il bersaglio grosso, aggiudicandosi il match 3-1 (subendo la prima rete di questo percorso iridato). Linda Tucceri Cimini, Valentina ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia 1-3. Azzurre sempre a punteggio pieno - ora testa al Belgio : L’Italia batte, non senza qualche patema di troppo, la Moldavia per 3-1 nel quinto match di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile ed arriva così a punteggio pieno allo scontro diretto contro il Belgio che la prossima settimana molto dirà in ottica passaggio del turno. Reti di Tucceri Cimini e Giacinti inframmezzate dall’autogol di Colesnicenco e dalla marcatura del momentaneo 1-2 di Toma. Nel primo tempo l’Italia ...

LIVE Calcio femminile - Moldavia-Italia in DIRETTA : 1-3. Giacinti concretizza la superiorità azzurra e chiude la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Moldavia-Italia di Calcio femminile. Oggi, alle ore 12.00 italiane (le 13.00 locali) la Nazionale scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 a punteggio pieno, va in cerca dei tre punti e dei gol in questa trasferta moldava. Il ...