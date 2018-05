Calcio | serie C | il Piacenza chiude ottavo e affronterà la Giana ai play-off

Pagelle/ Milan Verona : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo) : Pagelle Milan Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:04:00 GMT)

Calcio - serie C : Piacenza Livorno 1-2 LIVE : Dalle 16.30 segui Piacenza Livorno su RADIO SOUND . Ascolta la puntata speciale di STADIO SOUND , dedicata all'ultimo turno di serie C CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Iniziati i secondi tempi delle partite Squadre negli spogliatoi. Livorno in vantaggio 2-1 al 'GarillI' 40 Grandissimo gol di Vantaggiato dai 20 metri. Lanzano non è riuscito ad opporsi alla ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia e Juventus vincono - spareggio vicino per lo Scudetto : Non cambia la situazione in vetta alla graduatoria del campionato di Calcio femminile di Serie A ad una giornata dal termine. Sempre Juventus e Brescia davanti a tutte, con gli stessi punti, e lo spareggio potrebbe diventare realtà. La Vecchia Signora, impegnata sul campo del Chievo, ha ottenuto i tre punti vincendo l’incontro 2-0 per effetto delle marcature di Aurora Galli ed Arianna Caruso. Una prestazione solida quella delle ragazze di ...

Calcio - serie C : Piacenza Livorno 0-0 LIVE : Dalle 16.30 segui Piacenza Livorno su RADIO SOUND . Ascolta la puntata speciale di STADIO SOUND , dedicata all'ultimo turno di serie C CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING CLICCA QUI PER IL PRE PARTITA

CONSIGLI FANTACalcio serie A / Le dritte per la 36^ giornata : gli squalificati da evitare : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte della nostra redazione per tutti i fantallenatori, impegnati a stilare le formazioni in vista della 36^ giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:41:00 GMT)

FantaCalcio : i Magic consigli della 36ª giornata di Serie A : Tre giornate alla fine. In molte Magic leghe i giochi sono fatti, in altre meno. Comunque sia, è sempre bene concludere la fanta-stagione in maniera decorosa. Ecco allora qualche dritta per questo 36° ...

Consigli FantaCalcio 36a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 36a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 36a ...

Consigli FantaCalcio serie A/ Le dritte per la 36^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione per tutti i fantallenatori, impegnati a stilare le formazioni in vista della 36^ giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:30:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Contraffazione : iniziativa Gdf per la legalità su campi Calcio serie A e B : Una giornata della legalità e contro l’utilizzo di beni contraffatti su tutti i campi di calcio dei campionati di serie A Tim e serie B ConTe.it. L’iniziativa, ‘Contraffazione in fuorigioco’, organizzata dalla Guardia di Finanza con la collaborazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico, della Lega nazionale professionisti di serie A e della Lega nazionale professionisti B, ...

Calcio serie B - Spezia - parla Gallo : "Le ultime tre gare? Proveremo a vincerle" : Però il Calcio non è una scienza esatta". Diversi i problemi durante la stagione, anche per alcuni giocatori. "Ad esempio Gilardino lo abbiamo avuto molto poco a disposizione, anche se quando c'è ...

Consigli FantaCalcio 36° giornata Serie A 2017/2018 : tutti i bonus per il rush finale : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Anche questa stagione sta per arrivare al capolinea,e anche nelle vostre leghe fanta-calcistiche ormai si sta aspettando solo il “passiamo alle cose formali”, ma in altre leghe si sta lottando il primo posto che sarà motivo di vanto per la prossima estate. E noi ci rivolgiamo ...

Calcio femminile - la serie A e B passano dai Dilettanti alla Figc. La Lnd non ci sta : 'Decisione infelice' : La riorganizzazione dei tornei femminili è realtà e sarà già operativa dal campionato 2018-2019. La serie A e la serie B "in rosa", fino ad oggi gestite dai Dilettanti, saranno sotto l'egida dalla ...