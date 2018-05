Calcio | insulti razzisti all’avversario | l’allenatore ritira tutta la squadra di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) Un insulto razzista – “negro di m…” – rivolto da un giovanissimo calciatore degli Esordienti del Rozzano (Milano) nei confronti del centravanti avversario, tredicenne come lui, ha spintodel Pontisola, Igor Trocchia, a una decisione esemplare:re subito la suadal torneo che, lo scorso primo maggio, si stava svolgendo sul campo didi Ponte San Pietro, alle porte di Bergamo. Mentre era in corso la gara del torneo riservato ai ragazzini della classe 2005 tra il Pontisola e il Rozzano, uno dei calciatori dellamilanese ha offeso l’avversario solo per il colore della sua pelle. Alla fine dell’incontro, Trocchia si è reso conto che il suo calciatore non voleva dare la mano. I compagni del Pontisola gli hanno così spiegato l’accaduto, che nell’immediatezza del fatto non era stato colto. “Giochino ...