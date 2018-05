Calcio | Alex Ferguson ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un’emorragia

oasport

: Sir Alex #Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del #ManchesterUnited, è stato operato d'urgenza per un'emorrag… - Agenzia_Ansa : Sir Alex #Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del #ManchesterUnited, è stato operato d'urgenza per un'emorrag… - LolloNicolao : Sir Alex #Ferguson operato d'urgenza per emorragia cerebrale. Sarebbe stato colpito da un ictus già giovedì. #Calcio #News #ManU - sgarlax : RT @Agenzia_Ansa: Sir Alex #Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del #ManchesterUnited, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cer… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Non belle notizie per gli appassionati diarrivano dall’Inghilterra. Il leggendario ex tecnico del Manchester Unitedè statoin, ina causa dicerebrale. Una notizia confermata alle 21 italiane dal comunicato ufficiale dei Red Devils: “Sirè stato operato d’urgenza percerebrale. La procedura si è svolta nel migliore dei modi, ma avrà bisogno di un periodo di terapia intensiva per ottimizzare il suo recupero. La sua famiglia chiede il massimo della privacy”. Un fulmine a ciel sereno se pensiamo che Sir, qualche giorno fa, era in campo a Manchester per onorare il suo collega Arsene Wenger, sulla panchina dell’Arsenal per l’ultima volta all’Old Trafford. Sirhas undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well ...